[Video-Fotos] Celebran Viacrusis en San Miguel

León, Gto.- Por las calles del Barrio de San Miguel y con la cruz a cuestas, Jesús el nazareno, escenificado por Ray Efraín Villegas, recorrió una distancia de poco más de 500 metros. No hubo más actores, solo amigos, familiares y algunos vecinos, que vivieron con fe y devoción el tradicional Viacrucis este viernes santo.

Por segunda ocasión y sin grandes aglomeraciones, con solo medio centenar de habitantes del Barrio de San Miguel, se vivió, meditó y fueron rezadas las catorce estaciones del santo Viacrucis, que fue encabezados sólo por quien desde hace unos año ha interpretado a Jesús.

Pese a que autoridades civiles, médicas y eclesiásticas, llamaron a la población en León a abstenerse a celebrar el viacrucis de manera pública. Desde las 09:00 horas de este viernes santo dio inició este acto de fe y tradición, como fue definido por el mismo Ray Efraín, que fue el único actor en esta ocasión.

Celebramos el mensaje como católicos, y lo llevamos bajo el formato híbrido en plataformas digitales y presencial aunque con poca gente. Reconocemos que la pandemia nos deja como aprendizaje cosas malas, pero son más las buenas que son a no perder nuestras costumbres y sobre todo las de San Miguel, un barrio tan antiguo.

Aunque el nazareno dijo que “El barrio se ha caracterizado por la maldad, pero también por la gente buena que es más, llamamos a todos a procurar la paz y la costumbre de ayudar a los necesitados, a los enfermos. Todos hemos perdido a alguien, en mi caso mi padre que partió hace poco, yo les he pedido no perder la fe en Dios, porque con él todo va a mejorar, pues no nos pone algo que no podamos superar”.

Damos gracias a todos por la comprensión, son dos años que el viacrucis se lleva en otro modelo por la pandemia. Lo que hacemos, lo realizamos con mucha fe, cariño para no perder la fe y las tradiciones y las costumbres del barrio, al cuadro de la tradicional judea y a nuestras familias, concluyó.