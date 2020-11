[VIDEO] Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en León

León, Guanajuato.- Familiares de personas desaparecidas de Guanajuato se manifestaron la tarde de este jueves afuera de la Presidencia Municipal de León, ya que tienen conocimiento de que en este municipio dicho fenómeno delincuencial está en aumento.

Viviana Mendoza busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete que tiene casi 3 años de desaparecido y se ha sumado a la cifra de más de 170 que este colectivo busca en territorio guanajuatense de manera formal.

“Teníamos mucho miedo, pero lo rompimos, decidimos unirnos y empezar a exigirles a las autoridades a que nos ayudaran a traerlos acá, en el camino nos hemos venido dando cuenta que tenemos una fiscalía revictimizadora, una fiscalía que te culpa, una fiscalía que no investiga, que manda investigar a las mamás, a las hermas a ver dónde están los desaparecidos cuando es su trabajo”, dijo.

El Colectivo A tu Encuentro inició en Irapuato con un grupo de cinco mujeres que tenían una cosa en común: un familiar desaparecido.

“Desgraciadamente el colectivo está creciendo, sabemos que en León también está desapareciendo muchísima gente y queremos que si alguien, una mamá o una hija necesita ayuda que sepan que el Colectivo A Tu Encuentro, que rompan el miedo.

Dijo que a pesar de que las autoridades ahora “fingen” que investigan, saben que las cosas no son así.

“No somos un colectivo conformista, hemos empezado a revisar carpeta por carpeta de investigación y no hemos dado cuenta que las carpetas de investigación siguen en cero, no queremos que nos hablen bonito”, agregó.