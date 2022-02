[VIDEO] Exigen justicia colectivos de búsqueda en León

Desde el Arco de la Calzada hasta las afueras de Presidencia Municipal, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas marcharon de forma pacífica la tarde de este domingo 20 de febrero, para exigir justicia a las autoridades estatales y municipales, para tener a sus familiares de vuelta en sus casas.

El colectivo de Buscadoras Guanajuato hizo un llamado a la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos yal gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que realmente actúen en la búsqueda de sus seres queridos, algunos tienen años de estar en investigación.

Con carteles de la información de sus familiares desaparecidos y con mantas con el título "Se busca", fue como marcharon por toda la calle Francisco I. Madero, para pedir que se encuentre a sus seres queridos, quienes son buscados por su mamá, papá, hermano, hermana, esposa, esposo, hijas e hijos.

En particular una pala fue cargada por el colectivo, con el mensaje de "Una Madre no tendría que remover la tierra para buscar a su hijx", por lo que solicitaron la solidaridad y comprensión de la sociedad, que a veces los ignora o los juzga.

"Nuestros familiares no eran delincuentes, no eran malos, solo estaban en el lugar y la hora menos indicada, está situación no la pedimos", fueron las expresiones que hizo el colectivo para que los leoneses comprendieran la situación por la que atraviesan diariamente.