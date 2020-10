[VIDEO] Esperan artesanos buenas ventas en Feria del Alfeñique

A primeras horas de la mañana del 23 de octubre, día en que inició la Feria del Alfeñique en Plaza Fundadores y el Arco de la Calzada, comerciantes y artesanos de la dulce tradición venta de alfeñique acomodaron sus puestos, con la esperanza de vender o recuperar algo de dinero, sin embargo tienen la esperanza de que haya ventas en este año de pandemia.

María de los Ángeles Canchola vende sus alfeñiques desde el año 1986, su madre Juana Canchola Martínez le dejó la herencia y la tradición de comerciar con la frutitas hechas de pasta de limón “yo estoy como todos los compañeros a ver qué Dios dice que ahora sí que no hay dinero y algo se tiene que hacer porque pues también nosotros tenemos que trabajar para sacar algo, más que nada para el sustento de la familia, yo digo que sí va a ver vente, la misma gente nos va a apoyar”.

“Sí se alcanza a levantar una buena venta, Dios nos socorre a todos para qué nos quejamos”, dijo María de los Ángeles quien tiene un puesto en Plaza Fundadores en la zona peatonal del centro de León.

A medida que se pusieron los puestos se observaron las clásicas figuras de las calaveritas hechas de grenetina con ojos brillantes y destacó la figura de “La Catrina” o “La calavera Garbancera” hecha por el grabador José Guadalupe Posada.

Este año la Feria del Alfeñique es distinta y es que por la contingencia sanitaria de la COVID-19, las autoridades solo dejaron instalar a 54 artesanos en Plaza Fundadores, el resto en el Arco de la Calzada , todos deben cumplir con los requisitos requeridos como la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y evitar que los compradores toquen los alfeñiques.

Armando Luévano Díaz Tesorero de la Asociación de Artesanos Leopoldo Cardenas desde hace 36 años promueve la rica y dulce tradición del Alfeñique, dijo que las ventas pueden llegar a ser bajas.

“Creemos que van a ser relativamente bajas porque mucha gente no se anima a salir abiertamente de casa, aunque se van a manejar todos los protocolos y lineamientos que me está marcado secretaría de salud y las dependencias municipales, pensamos que por la situación y la duración de la feria que ahora es prácticamente la mitad que otros años, pues esperamos que no sean tan bajas a comparación de otros años”, dijo Armando quien instaló su puesto de calaveritas de azúcar y frutas de pasta de limón.

Calzada de los Héroes

María Guadalupe Márquez tiene 18 años de vender sus alfeñiques y también vende pequeñas piezas de pan de muerto “con la pandemia está muy tranquilo, estamos en zona peatonal, nos dividieron mitad aquí y mitad allá, y aquí es más poca gente”, dijo María que ayuda a sus padres con la venta de pan, alfeñiques y figuras de grenetina, piensa percibir entre 3 y 5 mil pesos por toda la temporada, dijo “eso y me voy largo”.

