[Video] “Dios no abandona a sus creyentes”: Arzobispo Alfonso Cortés

Dentro de la celebración por el Día del Padre, el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, inició la celebración a la tradicional Misa Dominical, pero aún sin fieles en el interior de la catedral de León.

En su mensaje religioso, Cortés señaló que la Biblia enseña a que Dios es fiel ante sus hijos y no abandona en ninguna circunstancia, ni en el momento más difícil a quién crea en él.

La confianza

Hoy en día, toda la sociedad, necesita estar con la plena confianza de Dios nuestro señor, “debemos estar en favor de la gracia de la verdad y de la paz, optar por Jesucristo y ese es el camino del cristiano y del católico”.

Aunado a esto, cuando el fiel quiera saber la calidad de fe que se predica y se vive, es necesario saber responder dos cosas: ¿Qué tanta fe tengo en Dios y qué tanto confío en él? ¿Qué tanto estoy dispuesto he optado por seguirlo?

“Son esas las dos cuestiones que para la religión, para cualquier católico, los dos criterios de la madurez de la fe”. Mencionó.

El miedo y el sufrimiento

Como parte de su mensaje religioso, Contreras para esta ocasión habló de un factor que hoy afecta a la sociedad: el miedo, ese que hace al ser temer por perder la salud, la vida, el trabajo y el estilo de vida que se tiene.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Padres solteros, un sector invisible

“Aparentemente en la iglesia no hay miedo, pero es un signo de que debe despertarnos, entrar en la vida cristiana es entrar en el camino de cristo y cristo crucificado, aquel que no quiera sufrir, no entra por ese camino cristiano, el sufrimiento redentor generoso de cristo es el camino”.

Finalmente para el domingo, del Día del Padre, el Arzobispo no dejó de lado las felicitaciones para todos aquellos que tienen la dicha de ser Papás.

“Les mando un abrazo y mi oración a todos ustedes padres de familia, que Dios nuestro señor les de amor, sabiduría y fortaleza para que sepan que educar a sus hijos en la fe para que sean buenas personas”

El ejemplo de San José

El que fue un hombre justo, “que cuidó a Jesús desde niño y también lo educó y acompañó en su vida, los hijos tenemos la necesidad del acompañamiento de nuestros padres; ellos los primeros educadores, maestros y quienes transmiten la fe”. Finalizó