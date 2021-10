[Video] Despido masivo a funcionarios de Santiago Maravatío

SANTIAGO MARAVATIO, Gto. (OEM-Informex).- A más de 260 trabajadores de presidencia de Santiago Maravatío no les permitieron el acceso a sus lugares de trabajo, el alcalde, Guadalupe Paniagua, mencionó que serán retirados de su cargo y se les pagará conforme a la ley.

Francisco fue uno de los trabajadores que fue despedido, tenía el cargo de promotor en el área de Desarrollo Social y dijo en entrevista que fueron alrededor de 260 trabajadores a los que ya no dejaron laborar.

“Necesitamos que nos escuchen y nos entreguen el oficio que nos respalda de que ya no laboramos en la Administración Pública, no nos lo han entregado, llegamos desde las 8:30 a realizar nuestras labores, sin embargo no se nos permite el acceso a presidencia, nos quedamos afuera esperando a que nos resuelvan lo de nuestro oficio, la síndico nos dijo que nos iban a entregar un oficio a las cuatro de la tarde, sin embargo creo que debieron de prever que nosotros íbamos a llegar a nuestra área de trabajo, nos debieron permitir el acceso y despedirnos por oficinas, no veo una grata manera de cómo hicieron las cosas”, comentó.

Añadió que en el acceso a Presidencia únicamente les informaron que no podían estar en las instalaciones, “nos retiramos y esperamos afuera, la señorita de Recursos Humanos llamó a Seguridad Pública para retirarnos, nosotros no estamos siendo agresivos con ellos, simplemente estamos peleando algo que nos corresponde como trabajadores del municipio, no tenían por qué llamar a la policía, el presidente no nos ha dado la cara, hubiéramos quedado conformes si él hubiera salido y nos citara en algún lugar para decirnos qué prosigue”, comentó.

LUPE PANIAGUA ASEGURA QUE SE LES PAGARÁ CONFORME A LEY

El presidente municipal, Guadalupe Paniagua, aseguró que solicitó una junta con los empleados de la administración saliente para tratar este tema y evitar llegar el primer día y tener a toda la gente afuera de presidencia, “desgraciadamente no tuve respuesta para la reunión. Independientemente de eso, quiero pedir a la gente que se quede tranquila, se les va a liquidar como en cada administración que ha entrado o ha salido, se van a liquidar, no va a ser la excepción”, comentó.

Para finalizar dijo que no tiene nada personal en contra de los empleados que salen de presidencia de Santiago Maravatío, “estamos viendo la posibilidad de llegar a un buen acuerdo, lo legal es liquidarlos, es su derecho y se lo merecen”, finalizó.