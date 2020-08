[Video] Avión con 191 personas a bordo se estrella al aterrizar en Calicut, al menos 2 muertos

Un avión de Air India Express con 191 personas a bordo se estrelló este viernes en la sureña ciudad de Calicut, en un incidente que dejaba al menos 2 muertos y 35 heridos, de acuerdo a autoridades locales y a ejecutivos de la aerolínea.

#ÚltimaHora 💥 | Un vuelo de la aerolínea Air India Express con más de 100 pasajeros a bordo se partió en dos durante el aterrizaje en Calicut, India.



La aeronave viajaba desde Dubái y sobrepasó la pista de aterrizaje a su llegada al aeropuerto. "Varios pasajeros resultaron heridos", dijo un portavoz de Air India.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb — Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020

El fuselaje del avión se partió en dos por el impacto, según imágenes de la televisión local.