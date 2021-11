[VIDEO] Acuden a vacunarse menores de edad con alguna comorbilidad

Hoy fue el último día de vacunación para los menores de edad de 12 a 17 años, que presentan alguna comorbilidad, el único punto de vacunación fue el Hospital General de León.

Miguel 'N' viene desde el Rancho Los Ramírez y acudió en compañía de su mamá desde temprano al hospital para recibir su dosis de vacunación contra Covid-19, quienes muy contentos agradecieron que fueran tomados en cuenta para ser inoculados.

"Me siento bien, no me gusto que me picaran, ya voy a poder salir a la calle y a la escuela", comentó Miguel luego de recibir su vacuna.

"Ya le habían puesto la vacuna y pensaba que todavía no se la ponían", agregó la mamá de Miguel.

Aunque no se informó de manera oficial el número de dosis de la farmacéutica Pfizer, si pudo saberse que el número de las vacunas fue limitado para esta población.

A decir de las mismas personas que acudieron a este punto de vacunación, ellos mencionaron que la espera no fue mucha, tardaron cerca de 15 minutos en espera de la vacunación y otros 10 minutos en revisión para ver si no tenían alguna reacción a la vacuna.

Cabe destacar que las dosis sólo fueron aplicadas a aquellas personas que contaban con un certificado médico expedido por su doctor, donde informaban sobre el tipo de enfermedad que el menor presentaba, así mismo, se les solicitó el registro realizado desde la página web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.