Víctor Solís, el artesano del vidrio que conquista la Feria del Verano con su arte

León, Gto.- Víctor Solis es originario de Puebla pero lleva 18 años en León a lo que se considera un guanajuatense de corazón. Con orgullo lleva la marca Guanajuato y sus artesanías a hogares ya sea como regalos o para adornos.

Este artesano desde que vio cómo el fuego se funde con el vidrio, inmediatamente quedó enamorado de este oficio y fue que un amigo lo enseñó a realizar desde flores, abalorios, santos, colibríes cuando apenas tenía 17 años.

Su artesanía es admirada por todos, hay quienes observan por minutos cómo le da forma al vidrio con la ayuda de pinzas, luego se acercan para adquirir un collar o una figura que sea de su agrado.

En cuestión de venta hay variedad y se basa en la época, en el mes de febrero se venden los corazones rosas, alhajeros, en mayo también pero hay personas que buscan regalos más acorde para su mamá como un cristo o un santo y el transcurso de año todo se vende.

Toda pieza se lleva tiempo pero las más difíciles son aquellas que nunca ha hecho como un diseño único, un día hizo un nicho que realizó de vidrio de 50 centímetros y hasta el momento ha sido uno de los trabajos más elaborados y que más tiempo le ha llevado a hacer.

Víctor, explicó que el vidrio con el que hace su obra de arte es de diferentes calidad y orígenes, hay vidrio chino, vidrio alemán, de Estados Unidos y hasta de Guadalajara dependiendo del costo es cómo lo compra ya que busca tener buenos precios accesibles para todos.

“Este oficio significa parte de mi vida, la primera vez que lo vi me gustó mucho, me gusta mi trabajo y me gusta el trabajo artesanal de todos los compañeros que hacen lo mismo”, dijo.

Este artesano se encuentra en la entrada de la Sala C1 de Poliforum León donde se encuentran diversos de Marca Gto.