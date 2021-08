Vicente Fox y Marta Sahagún se contagian de Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, y su esposa Marta Sahagún, se contagiaron de Covid-19 y ambos están hospitalizados, aunque son reportados estables; ambos cuentan con su esquema completo de vacunación.

Una de las primeras voces en confirmar que tanto Fox como Marta Sahagún estaban contagiados de Covid-19 fue el también ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, quien a través de su cuenta de Twitter escribió un mensaje de aliento para ambos.

"Le deseo a @VicenteFoxQue y a su esposa Martha Sahagún un pronto restablecimiento" (sic), escribió Felipe Calderón.

Vicente Fox y Marta Sahagún están internados en el Hospital Ángeles y la propia ex primera dama se ha encargado de informar a su círculo cercano de amistades sobre su salud y en todos sus mensajes ha coincidido en que ambos están estables y recibiendo la atención médica que requiere el caso.

El pasado cinco de agosto fue llevada a cabo la apertura de la primera tienda con venta de productos a base de cannabis en León y de la cual es socio propietario Vicente Fox, quien había dicho que en dicha inauguración asistiría tanto él como sus socios el actor Roberto Palazuelos como el empresario Marcus Dantus; sin embargo, aunque la tienda abrió, la ceremonia se pospuso por motivos de agenda, pero ahora se sabe que fue porque el ex presidente ya presentaba síntomas de la Covid-19.

Y es que pudo conocerse que lleva ya dos días hospitalizado junto con Marta Sahagún, pues ambos decidieron acudir a recibir atención, aunque no presentas síntomas graves.

No obstante, la cuenta de Twitter de Vicente Fox ha estado activa en los días en que ha estado hospitalizado y su último tuit lo publicó a las 17:24 horas, cuando compartió una nota sobre el número de empleados en el sector público y remató con un mensaje: "Gobierno es fábrica de desempleados!! (sic).

En San Cristóbal pocos saben que Fox y Marta están enfermos

Aunque la noticia de la enfermedad del contagio del ex presidente y su esposa se corrió como pólvora en redes sociales, el pequeño poblado de San Cristóbal, ubicado sobre el kilómetro 9 de la carretera León-Cuerámaro, sus habitantes desconocen la noticia.

"No sabíamos nada, aquí en la comunidad no se ha comentado nada de eso, a lo mejor en el Centro Fox, los que trabajan ahí sí saben, pero aquí no", dijo un señor que es vendedor de elotes del pueblo.

Tanto las calles del pueblo, como la plaza principal, lucen desiertas, como cualquier sábado tranquilo en San Cristóbal.

Tampoco los trabajadores del Centro Fox

La entrada peatonal al hotel San Cristóbal, propiedad del ex funcionario están cerrada y un letrero indicaba que el acceso era por el área de estacionamiento.

Al llegar al estacionamiento, sólo se encontraba un lavacoches, vecino de la comunidad y contratado informalmente para dejar limpios los autos de los huéspedes; él tampoco sabía nada.

En tanto, el Centro Fox la tarde del sábado ya tenía sus puertas cerradas, pues su horario es de 11:00 horas de la mañana a las 05:30 horas de la tarde.

"No estoy enterado de nada de eso, no sabemos la verdad, si acaso ha venido dos o tres veces desde que inició la pandemia. Y como ha permanecido cerrado el Centro, apenas empezaron los eventos pues no viene seguido", dijo uno de los trabajadores del lugar.