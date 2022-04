Viaja Diego Sinhue a EU para buscar frenar el tráfico de armas

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que durante el transcurso del martes estará viajando a Estados Unidos, para reunirse en Chicago con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y dar seguimiento al tema del tráfico de armas, muchas de las cuales están llegando al estado y son con las cuales se estarían perpetrando los delitos de alto impacto en la entidad.

En entrevista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que esta visita a Chicago surgió por una invitación que la propia ATF realizó y a la que acudirá también el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para dar seguimiento a las acciones para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia el país y evitar con ello que lleguen a Guanajuato.

“Tenemos que seguir cerrando la brecha y fortalecer la colaboración, acuérdense que Guanajuato fue el estado que más armas incautó durante el año pasado, más de mil 900, muy por encima que en el resto de país, y no está completa la tarea si no rastreamos de dónde vienen estas armas, porque para detener el flujo de armas no basta con detener a las personas y quitárselas, sino hay que ver de dónde salió, la procedencia y esto sólo se puede con la colaboración del gobierno estadounidense, porque son ellos quienes tienen esa información y, a parte, las armas vienen de allá, entonces es un tema de reforzar la colaboración”, explicó el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que en esa reunión también estarán el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como los titulares de otras fiscalías del país, para trabajar unidos contra el tráfico y circulación de armas en el país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Guanajuato entre 2019 y 2020 fueron decomisadas 3 mil 295 armas de fuego, es decir, que dos de cada 10 armas aeguradas en el país fue en territorio guanajuatense, ya que a nivel nacional en ese periodo hubo el aseguramiento de 15 mil 899.

Durante 2019, en Guanajuato fueron aseguradas mil 387 armas de fuego mientras que para 2020 el estado ocupó el primer lugar, al decomisar mil 908 arma de fuego.

Informe de gobierno, el 4 de mayo

Por otro lado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que su cuarto informe de gobierno lo estará rindiendo el próximo miércoles cuatro de mayo, luego de que por la veda electoral no lo pudo rendir en marzo, cuando normalmente se tiene que realizar.

El gobernador de Guanajuato comentó que no se tratará de un evento con pasarelas políticas, sino será la rendición de cuentas a los guanajuatenses, pues incluso dijo que quienes serán la mayor cantidad de los invitados será la ciudadanía de diferentes partes de la entidad.

Local Proyectos energéticos están a salvo en Guanajuato: Diego Sinhue

“No va a ser pasarela política ni show ni nada, vamos a invitar, como siempre, a todos los que corresponden, van a ser autoridades locales, funcionarios y ciudadanos, sobre todo ciudadanos, quienes son los más importantes”.