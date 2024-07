Vendrá más inversión japonesa a Guanajuato

León, Gto.- Japón buscará consolidarse como el principal socio comercial de Guanajuato y prueba de ello es que empresas japonesas del ramo de energías limpias, automotriz y de agroindustria están interesadas en instalarse en el estado, adelantó Katsumi Itagaki, Cónsul General de Japón en Guanajuato.

En materia de energías limpias, el Cónsul japonés señaló que no se espera un cambio drástico en la forma de administrar el país y el estado, en la manera de cómo lo hicieron los políticos varones con respecto a las mujeres.

Sin embargo, consideró que lo más importante es que las mujeres en el poder desarrollen políticas públicas más avanzadas a las necesidades del nuevo comercio internacional.

“Nosotros estamos observando cómo será el cambio con los nuevos gobiernos, creemos que se tiene que avanzar hacia las energías limpias, renovables, esperamos que el próximo gobierno federal sea más flexible en este punto que es muy importante para las industrias japonesas, hay mucho sol en México que se tiene que aprovechar al máximo”, comentó.

Katsumi Itagaki enfatizó que en las plantas japonesas instaladas en Guanajuato, como Mazda, Honda y Toyota existe la necesidad de que se instalen tecnologías para aprovechar las energías limpias, pero se requiere que el gobierno federal facilite la simplificación de trámites y que se otorguen los permisos.

“Contamos con tres empresas japonesas que quieren invertir en la producción de energías limpias, no son de un gran tamaño como Iberdrola, de España, pero sí existen empresas de Japón que desean instalarse en Guanajuato para producir energías limpias”, expresó.

El Cónsul de Japón en León reiteró que espera que el gobierno de Claudia Sheinbaum tenga más apertura a las energías renovables, como lo prometió en campaña, pues la industria en México lo requiere para ser más productivos.

Por el contrario, dijo que esperan un avance más significativo en el estado de Guanajuato por la continuidad del gobierno emanado del Partido Acción Nacional y confían que su política económica impulsará la promoción de industrias provenientes de Japón.

“Vemos que sigue el gobierno del Partido Acción Nacional, creemos que habrá continuidad en las políticas públicas y esto ayuda en la atracción de inversión extranjera directa, pues seguirá la promoción de la misma manera que lo han venido desarrollando en otros sexenios. En ese sentido, mantenemos una confianza en el gobierno de Guanajuato”, declaró.

Y abundó: “están por concretarse algunas empresas del sector automotriz y de alimentos, pero todavía no se ha dado a conocer por parte de ellos. Puedo decir que son varias las empresas que desean venir a Guanajuato, porque desean producir para el mercado de los Estados Unidos, no hay otro país en el mundo con una ventaja competitiva como la de México, por eso Guanajuato tiene tres armadoras japonesas en Salamanca, Celaya y Apaseo el Grande, esto no existe en Argentina o Brasil, solamente existe en Guanajuato este fenómeno”, explicó.

Katsumi Itagaki dio a conocer que se analiza la expansión de las plantas instaladas en Guanajuato, ya que para el 2030 se espera que la producción para el mercado de Estados Unidos, sea casi en su totalidad de autos híbridos de gasolina con electricidad.

“Toyota ya empezó a producir desde Guanajuato la camioneta Tacoma híbrida, poco a poco ya se encuentra en el mercado de Estados Unidos, y así será con el resto de los vehículos”, enfatizó.

Concluyó que el mercado de los Estados Unidos continúa siendo un alto consumidor de tecnología japonesa debido a la eficiencia y rendimiento que dan los vehículos nipones.

“Ellos buscan eficiencia y sabemos que son un país consumidor de grandes autos que requieren mucha gasolina para moverse, sin embargo han ido cambiando de parecer una gran parte sus consumidores, ahora buscan la eficiencia energética y las marcas japonesas consideran que los autos híbridos son la mejor opción en los próximos años”, puntualizó.