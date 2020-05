Vender flores para sobrevivir durante la pandemia Covid-19

León, Gto.- El paro de labores en la mayoría de las fábricas de calzado de la ciudad debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, ha obligado a algunos de sus empleadores a implementar un improvisado plan B.

Tal es el caso de Angélica Miguel Martínez, habitante de la colonia Morelos, quien hasta hace unas semanas trabajaba en una empresa del ramo zapatero ubicada al sur de este municipio, pero desde hace poco más de un mes fue enviada a “descansar” sin goce de sueldo.

Angélica dijo que solo tiene dos opciones: iniciar su faceta de emprendedora o quedarse en casa a seguir esperando la llamada de la fábrica para que le den fecha de regreso a laborar.

Con una nula experiencia en el giro de la florería, se arriesgará pues de una u otra forma tiene que buscar ingresos en lo que se resuelve su situación económica.

Ella no festejará a su mamá esta próxima festividad del Día de la Madre; Angy, como le dicen en su casa, invertirá un poco de sus ahorros para emprender en el negocio de la venta de flores.

Aún no se a como se voy a dar el ramo por ser mi primera vez, espero primero que me dejen vender y acabar mi mercancía

Su objetivo lo tiene claro: sacar para comer y terminar toda su mercancía para no perder lo invertido.

Así es como esta mujer leonesa este fin de semana tratará de sobrellevar esta pandemia que ha afectado su bolsillo.

En cuanto a la recomendación que hizo el gobierno estatal a través del Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, para que del 8 al 10 de mayo, las florerías, los restaurantes y los panteones deberían estar cerrados, mencionó “me voy a poner en una parada de camiones sobre el bulevar Torres Landa, si me quitan de ahí pues me voy a mi colonia a tratar de acabar mi mercancía entre los vecinos”.

