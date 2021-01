Venden tanques de oxígeno hasta en 31 mil pesos en Irapuato

Para algunos es un abuso, pero para otros más es el ejemplo de cómo funciona la oferta y la demanda, ya que un tanque de oxígeno de dos mil litros en Irapuato es vendido en grupos de Facebook hasta en 31 mil pesos; lo relevante del caso es que hay gente que está pagando por ellos en esas cantidades.

Basta con sólo buscar en los grupos de Facebook quién vende tanques de oxígeno para que salga una larga lista de quienes rentan y venden éstas que se han vuelto herramientas indispensables para personas que se han contagiado de Covid-19.

Organización Editorial Mexicana pudo contactar a tres vendedores para conocer cómo está el mercado de la venta y renta de tanques de oxígeno en Irapuato.

Emanuel Álvarez es un irapuatense que no tiene empacho en contar que tras quedarse sin empleo como pespuntador, con su finiquito compró tres tanques de oxígeno cuando éstos estaban baratos, a mediados de junio.

“En la empresa donde trabajaba usábamos oxígeno para los procesos y el proveedor nos dijo que se vendría una escasez de tanques, porque estaba comenzando la demanda. A mí me despidieron y pensé en comprar tres tanques para rentarlos, por si aquello se cumplía”.

“En julio se vio la primera vez que los tanques comenzaron a subir de precio y ahí me fue bien y compré otros tres y como mantuve el contacto con el proveedor de oxígeno, me he dedicado a rentar mis tanques. Al principio estaba tranquilo, pero ahora que ya tengo nueve tanques, todos los tengo rentados”, dijo Emanuel, quien con lo que ha ganado por la renta de sus tanques de oxígeno está pensando en emprender un negocio distinto al que ahora se dedica.

José Luis Mendoza es otro usuario de Facebook quien vende tanques de oxígeno nuevos y es hasta el momento quien renta más los tanques de dos mil litros: 31 mil pesos.

“Y apúrate, hermano, a rentarlo porque se me está terminando, ya sólo me quedan cinco”, responde a través de mensaje de WhatsApp a quienes le piden informes.

Para él, el negocio es la venta de tanques, por ello no los renta.

Y así es común ver publicaciones de personas que rentan y buscan tanques de oxígeno, que en las últimas semanas se ha vuelto común ver filas enteras en empresas que se dedican a surtirlo, lo cual indica que la pandemia está más presente que nunca.