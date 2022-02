Vendedores ambulantes invaden banquetas del Centro Histórico

León Gto.- Leoneses y visitantes del Centro Histórico, tienen que sortear a diario los puestos que invaden la banqueta de la calle Belisario Domínguez, problemática que obliga a los peatones a caminar por el arroyo con el riesgo de ser atropellados al ser una de las zonas con mayor tráfico de vehículos.

Son las personas adultas mayores, las que pone en riesgo su integridad cuando transitan por la banqueta al llegar al tramo que conforman entre el bulevar Miguel Alemán e Ignacio Comonfort, espacio que es invadido por más de diez puestos de vendedores semifijos y ambulantes y que se han adueñaron del espacio de las paradas de autobús, denunciaron comercios del lugar que se dijeron afectados por esta situación.

En horas pico, es casi imposible pasar por la banqueta, y quienes deciden pasar por la banqueta, lo hacen a paso muy lento, arriesgándose a no llegar a tiempo a sus destinos, por lo que otros más al ver que es imposible pasar, bajan de la banqueta sin tener precaución de los vehículos que pasan.

Los locales que se adueñaron de la zona, tienen mercancía muy variada, van desde ropa, comida, bocinas, electrónicos y artículos de higiene personal como el maquillaje.

Es muy común que todas esas personas que esperan el transporte público, invadan a su vez el paso peatonal ya que es muy poco el espacio que se tiene en esta calle, para que los usuarios se formen de manera ordenada, sumando que la mayoría de las mujeres y los hombres que se encuentran en el lugar, suelen tener grandes bolsas de mandado, por lo que se genera un espacio menos.





“Si es un problema, de hecho a mi se me ha ido el camión, porque no puedo atravesar por que obstruyen la pasada y hasta el camión en ocasiones se va de paso, si no queremos atravesar la gente nos bajamos, no se diga en la hora pico, uno siempre anda a las carreras y lo más práctico es bajarse de la banqueta”, mencionó Rosa María García.

“Duramos a veces hasta más de media hora, tenemos más opciones de camión pero porque las paradas están cerca del mercado es más cómoda para no ir cargando todo el mandado”, agregó Estefania González.