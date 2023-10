Ven empresarios en migrantes un fuerte brazo laboral para la industria

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Roberto Novoa Toscano, dijo que si los migrantes que pasan por Guanajuato rumbo a los Estados Unidos encuentran la forma de permanecer de manera legal en México podrían ser un fuerte brazo laboral para la industria.

Esto luego de que el presidente de la CMIC, Enrique Aranda Anaya, dijo que ya tienen identificados algunos casos de indocumentados que se quedaron a trabajar de manera temporal en la obra en los municipios de Irapuato y Celaya.

Novoa Toscano aseguró que desconoce la situación que se vive en León con relación a este tema, pero que una opción es juntar la oferta con la demanda.

“Si están dentro del cumplimiento y legalidad es una fuerza laboral que si las empresas la necesitan y esa fuerza está disponible hay que juntar la oferta con la demanda (...) Sabemos que hay inmigrantes, pero no tengo el conocimiento a detalle de si ya se están empleando en cualquier industria”, dijo.

Por su parte, Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en la región, apoyó la postura considerando que hay un importante déficit de trabajadores de la industria en Guanajuato.

“Legal no es, yo creo que debes tener un registro aquí, pero también podría haber un programa temporal donde apoyen a esa gente, la verdad es que tú lo estás viendo aquí en León, es lamentable verlos, aunque hay algunos que son los mismos de hace seis, ocho meses, un año, entonces ya no sabes a quién apoyar o a quien no, a veces dices ‘pobre gente con los niños ahí', pero luego los ves y dices esos ya no son migrantes, son gente que se dedica a eso”, comentó.

Placencia dijo que podría ser una buena oportunidad tanto para las empresas como para las personas que van de paso por el estado.