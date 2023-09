Vecinos y comerciantes se oponen ciclovía en el Carranza

León, Gto.- Llegar a 300 kilómetros de ciclovías es la meta de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos en su administración, una de ella sería en el bulevar Venustiano Carranza -que comprende desde el Timoteo Lozano hasta el Juan José Torres Landa-, pero comerciantes creen que no es viable debido a que el diseño podría poner en riesgo al ciclista y al automovilista.

Alejandro Alegría, comerciante de la zona indicó que la semana pasada tuvieron una reunión todos los comerciantes y vecinos quienes hicieron ver al personal de la Dirección de Movilidad que su plan está mal diseñado debido a que no corresponde las dimensiones de la avenida.

Es decir, en una imagen que se les entregó destaca que el diseño se trabajó con el consentimiento de ciclistas y comerciantes de la zona para brindar seguridad vial a las familias, en dicho anuncio muestra que habrá dos carriles de circulación vehicular por sentido, un camellón central con vegetación y una ciclovía de 1.50 metros sobre el arroyo vehicular aunado a ello se respetará el lugar de estacionamiento.

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana, se constató que dicho diseño no podría funcionar ya que el bulevar está lleno de negocios que están aclientados y en su mayoría no cuentan con estacionamiento por lo que muchos vehículos son estacionados sobre la avenida.

Además, se pudo observar que fácilmente caben dos vehículos para circular más donde se estacionan los conductores, entonces si se procede a la ciclovía ya no habría espacio para tres vehículos y es que uno de los acuerdos para hacer carril exclusivo es respetar el espacio para estacionamiento vehicular.

“Llevo aquí instalado más de 20 años en el mismo lugar, conozco la vialidad perfectamente y la ciclovía que están planeando no es viable, argumentan que el tráfico de bicicletas es muy alto sin embargo, su análisis es una aberración porque su diseño muestra dos carriles para agilizar el tráfico, uno de estacionamiento y la ciclovía. Ya hicieron la prueba y no hay lugar para dos carriles y los ciclistas ni usaron su carril exclusivo”, aseguró Alejandro.

Esto proponen los comerciantes

Hace cuatro meses, personal de Obra Pública y Movilidad realizaron una muestra piloto, trazaron las líneas donde se realizaría la ciclovía pero de acuerdo a los vecinos accidentes debido a que los ciclistas no transitaban por su espacio y tuvieron pérdidas debido a que los clientes no quisieron estacionarse a “medio” bulevar, en el caso de unos trailers de una empresa líder en producción de desechables, no pudieron estacionarse y ocasionó más tráfico.

Temen que bajen ventas

Otro temor de los vecinos, es que les pase lo mismo que a los comerciantes del bulevar Timoteo Lozano quienes a causa de la ciclovía que tampoco es respetada ya que circulan motociclistas perdieron más del 30 por ciento de ventas, así lo explicó José de Jesús.

“En Timoteo Lozano no hay tanto negocio como aquí pero nos platicaron que disminuyeron sus ingresos porque ya no hay espacio para los compradores”, explicó.

La solución

A decir de los afectados que van desde comidas, bazar, vulcanizadora, estética, gimnasios, tapicería y otros giros el Carranza es el desahogo vehicular del Hermanos Aldama, cuando hay inundaciones y otros conflictos viales, los conductores para llegar a sus destinos utilizan la ya mencionada vialidad.

La propuesta es rediseñar el camellón para que vayan más seguros los ciclistas o hacer la ciclovía en prolongación Juárez donde hay menos negocios y es más transitado que el Venustiano Carranza.