Vecinos de la colonia Obregón sufren robos de medidores de luz

Vecinos de la colonia Obregón constantemente son víctimas de robos por las madrugadas, estos van desde antenas, baterías y estéreos de los vehículos, hasta el robo de medidores en los hogares.

Tal es el caso de la señora Alma, quien es vecina de la colonia en mención y asegura que en la calle La Paz, en los últimos días, han sufrido el robo de los medidores de la luz eléctrica.

“Me robaron el medidor el martes en la madrugada, me levanté al baño y no había luz, ya en la mañana salió mi esposo y nos dimos cuenta de que ya no había medidor, es la primera vez que me lo roban de 25 años viviendo en esta colonia”, comentó Alma.

Fue casi medio día en que tardó en realizar los trámites correspondientes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que le volvieran instalar el nuevo medidor y así contar nuevamente con el servicio eléctrico.

“Sé que hay varios vecinos de la colonia a quienes les han robado también el medidor, es en general, pero en los últimos días supe que en la calle Hermanos Aldama y aquí en La Paz hay dos o tres personas que también les robaron”, mencionó la señora Alma.

“Pero yo me preguntó para qué quieren un medidor, no les sirve de nada, nada más por robar”, agregó una de las vecinas.

Durante un recorrido por la colonia, se observó cómo en varias casas faltaban estos medidores, algunos presentaban huellas de haber sido arrancados por la fuerza, otros más, decidieron colocar una reja y candados a los medidores para que estos no sean robados, incluso hasta los cables del alumbrado público son robados muy cerca de la Zona Centro.

Ante estos constantes robos, videos provenientes de cámaras de videovigilancia de la zona, han sido publicados y difundidos en redes sociales, mismos en los que se ven como en cuestión de minutos los amantes de lo ajeno se llevan los medidores de luz eléctrica.

En un video publicado esta misma semana, se observa como un sujeto a bordo de una bicicleta pasa lentamente por la calle Baños casi esquina con Malecón del Río en la colonia el Coecillo cerca de las 3:00 de la madrugada del pasado martes 18 de abril, segundos después aparece un segundo hombre, también a bordo de una bicicleta.

Este segundo hombre se sube a la banqueta y se para justo en los medidores de luz de unas viviendas, desprende uno con gran facilidad, trata de llevarse otro que se encontraba a un costado, pero al ver que no pudo sacarlo decide irse.

Ahora los vecinos solicitan mayor vigilancia de las autoridades en seguridad, ya que no solo son los medidores, han presentado robos de los acumuladores, espejos, baterías y hasta las antenas de los vehículos que se encuentran a las afueras de sus viviendas.

Los habitantes de la zona aseguran que mayormente los robos se generan en la madrugada cuando duermen; además puntualizan que muy pocas veces se ve la presencia de la Policía en la colonia, por lo que piden mayor vigilancia.