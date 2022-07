Vecinos aplauden cambios al puente de Escobedo

León Gto.- Locatarios y vecinos de la Zona Centro, aseguraron que la “manita de gato”, que en días pasados se realizó en las inmediaciones del Puente del Mariano Escobedo, fue una muy buena decisión, además piden que se pinte las líneas que delimitan o indican el cruce peatonal, así como mayor iluminación en la zona.

El bulevar Mariano Escobedo es una de las principales vialidades que conectan a la ciudad y en el tramo de la calle Juárez hasta llegar a la calle Costa Rica se encuentra el famoso puente conocido como el “Puente de Mariano Escobedo”, mismo que a decir de los locatarios fue inaugurado en el año 85.

“Lo acaban de pintar ahorita, apenas en esta semana terminaron, este pedazo apenas lo terminaron como el viernes, no sé exactamente cuándo iniciaron pero han de ser de 15 a 20 días, pero está muy bien que lo hayan pintado se ve más claridad por qué con el otro color se veía más oscuro”, mencionó Enrique Díaz Gutiérrez, quién tiene más de 30 años como locatario de la zona.

Además aseguró que luego de que se realizará la serie de murales con temática de lucha libre, en febrero del 2018, los jóvenes habían comentado que se le darían mantenimiento a los murales, sin embargo, con la llegada de la pandemia esto fue abandonado poco a poco hasta que representó una mala imagen de la ciudad.

“De hecho aquí en el puente se veía mal aspecto por qué estaban incluso algunos de los luchadores grafiteados ya muy feo, y ahorita que le dieron el mantenimiento se ve parejito a ver cuánto nos dura. A mí se me hace mejor así porque si no vienen a pintar bien lo de los luchadores. Se veía padre con lo de los luchadores pero si no le dan mantenimiento ni nada, pues inclusive se veía un puente muy viejo”, agregó Díaz Gutiérrez.

Los diferentes locatarios mencionan que la estructura del puente aún se ve muy bien, ya que a lo largo de sus años como comerciantes de la zona, no han presenciado algún percance sobre la caída de estructura o cuarteadura.

“En seguridad a veces no pasan las patrullas, más cuando se hace más tarde está más solo, si hay mucha inseguridad pero donde quiera está igual. También hace falta que pinten las líneas peatonales, porque eso si se tardan mucho en delinearlo”, comentó una vecina que prefirió no proporcionar su nombre.

“Iniciaron a pintarlo como hace unos 15 a 22 días más o menos, yo si lo veo mejor, se ve bonito y mejor así, el color está muy bien, ya los luchadores generaban mala imagen, es que ya no les dieron mantenimiento, lo que sí falta es iluminación por qué no hay en las noches, está muy oscuro, ya como a las 9:30 o 10 está muy oscuro”, indicó Rosario.