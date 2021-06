“Vecinos alertas” en Barrio de Santiago

León, Gto.- Con cámaras de videovigilancia y un grupo de WhatsApp, así como refuerzos en sus protecciones de puertas y ventanas, vecinos de la calle Hermanos Aldama, en la colonia Barrio de Santiago, se protegen de la inseguridad que viven a diario desde hace dos años, pero que en los últimas semanas aumentó, alcanzando a todas las personas que habitan y pasan por ahí.

El tramo en cuestión, es en la calle Hermanos Aldama, justo en la cuadra que abarca de Amado Nervo a Gutiérrez Nájera, a tan solo unos metros del Malecón del Río.

Todo tipo de robos

La inseguridad no solo se limita a los robos a casa habitación. También se han registrado asaltos a transeúnte, robo al interior de automóviles, asalto a conductores de vehículos y robo a negocios.

“Lamentablemente, no solo queda en el robo, sino en el susto y las enfermedades que uno acarrea con esto”, declaró Eva Gutiérrez, vecina de la calle desde hace cuarenta años.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Urge compra de 25 mil vacunas para trabajadores de clústeres industriales en el estado

Por ello, desde hace dos años, algunos de los vecinos y dueños de negocios, han optado por colocar cámaras de videovigilancia y están comunicados a través de un grupo de WhatsApp pero ni eso, ha inhibido a la delincuencia.

Desde hace dos años

Los robos comenzaron hace dos años, cuando los hampones se hacían pasar por vendedores de cualquier tipo de servicio. Tocaban a la puerta y se presentaban como vendedores de agua, televisión por cable y hasta vendedores de nopales y tortillas.

Una vez que las personas les abrían, los amagaron con armas de fuego o armas blancas y los metían a sus domicilio. Los afectados relatan que los encerraban en una de las habitaciones mientras se llevaban todos los artículos que querían.

Dos robos en menos de un año

En algunas viviendas, los ladrones han ingresado hasta en dos ocasiones, como en la de Juan Carlos, que tiene cinco años viviendo en el lugar.

“Yo tengo cinco años viviendo aquí y en lo que va de este año, se han metido dos veces, la primera vez me quitaron la cartera nada más y la segunda vez, me quitaron el dinero y otros artículos que se robaron de mi casa, no se quienes sean ni como entren a mi domicilio, porque han entrado en la noche nada más”. Expresó Juan Carlos.

La calle Hermanos Aldama, es muy transitada, por ella, circulan cinco rutas del transporte urbano, caminan trabajadores que van a la zona Centro o al Malecón del Río, así como estudiantes.

“Ahorita por la pandemia ya no pasan tantos estudiantes, peor a ellos los asaltaban con cuchillo en mano, les quitaban su teléfono y dinero y otras veces se llevaban la mochila con los libros, se han robado las baterías de los vehículos o los han cristalizado, para robar cosas del interior” explicó Alejandro Andrade, dueño de un negocio.

Nula presencia policiaca

Además de las cámaras, a lo largo de la calle y colgados en los postes, se encuentran letreros en donde se lee, vecinos alertas, como una forma de advertir a los delincuentes que están siendo vigilados.

Los vecinos, comentan que la patrulla casi no pasa por el lugar, pero cuando reportan algo, si llega de inmediato. Otros habitantes de la zona, agregaron que los ladrones son jóvenes del Barrio Arriba, San Juan de Dios y otros que viven en la calle La Paz. “Son drogadictos y ladrones, ya los conocemos todos”.

“Hace tiempo, yo salí a barrer la calle, siempre traía puestas una arracadas, y en ese momento se me acercó un hombre en bicicleta y me las arrancó, hasta me sangró y ya nunca volví a salir a la calle con bisutería”, explicó Eva.