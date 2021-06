Van por convertir a Forum Cultural en máximo recinto expositor de arte guanajuatense

Apuestan porque el Forum Cultural Guanajuato, se convierta en el máximo recinto expositor de arte guanajuatense a nivel nacional e internacional, esto se busca por medio del convenio firmado entre el Instituto Estatal de la Cultura y las autoridades del Forum.

“Este convenio hace más sólido el compromiso y propicia generar proyectos conjuntos para la creación, producción, difusión y promoción del Patrimonio Cultural, el desarrollo de talentos, la generación de propuestas formativas y acercar las mejores expresiones de arte y la cultura nacional e internacional a la población”, comentó María Adriana Camarena de Obeso, directora general del Instituto Estatal de la Cultura.

La directora del Instituto Estatal de la Cultura comentó que este convenio no es algo espontáneo, sino que se ha venido trabajando desde hace 2 años, lo que ha permitido unir fuerzas con el Forum Cultural Guanajuato, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y con el Teatro del Bicentenario para seguir siendo el brazo de la Cultura en la entidad.

En 2019 ya se había tenido un convenio entre el Instituto Estatal, el Forum Cultural y la Secretaría de Educación de Guanajuato, para poder acercar el arte y la cultura al sector educativo, así como para crear y colaborar en producciones artísticas.

“Desde 2019 firmamos un convenio tripartita entre la Secretaría de Educación de Guanajuato, el Forum y el Instituto para acercar el arte y la cultura al sector educativo, en ese mismo año hicimos un gran esfuerzo por llevar a cabo una coproducción de ópera, fue la ópera Tosca que se presentó en Teatro Bicentenario”, dijo.

Explicó que la encomienda por el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sigue presente en las instituciones mencionadas, con la intención de llevar programas culturales a los guanajuatenses.

María Adriana Camarena de Obeso confirmó que se ha mantenido desde el Instituto Estatal de la Cultura, un trabajo conjunto con los 46 municipios del estado, para seguir llevando diversidad cultural a los ciudadanos y sobre todo para motivarlos a participar del arte.

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director General del Forum Cultural Guanajuato, explicó que esta relación es un trabajo que quedará grabado en la memoria del estado, pues mencionó que la colaboración es el camino ideal para lograr los objetivos que se tienen en la mira.

“Este continuo caminar ya tiene 15 años en el Forum, ha establecido un cause que nos permite el día de hoy reconocerlo complementarlo, al final del día la cultura significa una sociedad y dentro de la cultura el arte es un elemento que nos permite conocernos y nos permite ligarnos y cumplir con el objetivo de ser mejores personas en una sociedad”, comentó.

Reiteró que si la cultura no llega a permear en las personas, no se logra que las personas se reconozcan entre sí y por ende no pueden construir una sociedad, sobre todo que tenga valores trascendentales y que busque construirse desde su propia humanidad.