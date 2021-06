Van más de 1,200 mdp invertidos en atención de la pandemia de coronavirus en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En 15 meses de contingencia sanitaria Guanajuato ha invertido alrededor de mil 200 millones de pesos, recurso que ha sido netamente estatal, pues a pesar de la emergencia sanitaria no hubo recursos extraordinarios para atender a ésta.

El hospital móvil sigue funcionando en el estado. Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de Irapuato

Así lo señaló el secretariod e Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que esta inversión ha sido realizada en 15 meses de contingencia sanitaria y muchas de las cosas que pudieron ser logradas con este dinero, como la habilitación del Hospital 20 de Enero y la puesta en operación del hospital móvil que está en León, aún permanecen, pues aún está latente una posible tercera ola de contagios y por ello no quieren que esto pueda tomar desprevenido al estado.

El recurso destinado para atender la Covid-19 es netamente estatal, pues no hubo recurso extraordinario federal para enfrentar esta situación. Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de Irapuato

“Ya son casi mil 200 millones de pesos, no escatimamos, ahí agradecemos al gobernador por su apoyo incondicional, a la Secretaría de Finanzas, a los municipios, pues son casi mil 200 millones de pesos adicionales, son un recursos extraordinarios de origen estatal, del impuesto de los guanajuatenses y con eso logramos tener a nuestros hospitales bien equipados, con los equipos de protección personal, que no hicieran falta medicamentos en los hospitales estatales y con eso también contratamos más personal y sirvió para que no nos viéramos rebasados en el punto más alto de la pandemia”, señaló el Secretario de Salud durante su participación en la televisora estatal TV4, en donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez explicó que hospitales como el de la 20 de Enero, en León, que fue habilitado exclusivamente para atender a pacientes con Covid-19, así como el hospital móvil también de León siguen funcionando, pues el estado no quiere relajarse y que una posible tercera ola le tome desprevenido.

“Abrimos el hospital de la 20 de Enero, sigue funcionando, también el hospital móvil hasta que pase este fantasma del repunte, seguiremos nosotros optimizando el recurso lo más que se pueda, porque ya son 15 meses con estos casi mil 200 millones de pesos, parecen ser muchos, pero para 15 meses nada más hay que hacer una división simple y ojalá no haya un repunte, porque no hay un recurso extraordinario”.

Por ello, llamó a las personas a no relajar la guardia y a que acudan a vacunarse, pues ya son más de 1.7 millones de personas las que se han protegido con dosis contra la Covid-19 y eso ha influido en que la cifra de defunciones haya disminuido en los últimos meses en el estado.