Van más de 1 mil 300 denuncias de menores violentados entre el año pasado y el actual

León, Gto.- La procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) del Estado de Guanajuato, María Teresa Palomino Ramos, informó que van más de 1 mil 327 atenciones por denuncias de menores violentados durante el año pasado y lo que va de este 2024.

Detalló que 900 denuncias fueron registradas en el 2023 y en lo que va de este año llevan un conteo de 427 y van desde un grito hacia un menor, un golpe, algún tocamiento y violencia escolar, por mencionar algunos.

Local DIF Estatal resguarda a 449 menores víctimas de violencia

“En el 2022 teníamos más de 300 porque acuérdense que esta es una institución que apenas está creciendo y que se creó en el 2019 y hubo una separación a raíz del 2020 ya de funciones completamente también porque antes era una unidad administrativa del DIF que atendía estos temas, pero no con la visión que ahora se tiene que es un tema más jurídico y atención a la infancia y adolescencia de respeto a los derechos humanos”, dijo.

Teresa Palomino Ramos detalló que en promedio el 40 por ciento de las quejas que se reciben en un día se logran sustentar, pero el resto no, ya que en ocasiones pleitos entre vecinos por lo que pidió que sean responsables ante cualquier acusación.

“Hay vecinos que están peleados entonces llaman a la procuraduría y dicen que están violentando a los hijos de esos señores, cuando eso no pasa y entonces hay que ser muy responsables porque acuérdense que Guanajuato es el estado que tiene un cuerpo especializado de 24 elementos de las Fuerzas de Seguridad que son los primeros respondientes”.

“La PPNNA no investiga delitos”

Referente a los asesinatos de niñas, niños y adolescentes que se han registrado en Guanajuato, la funcionaria estatal argumentó que no le corresponde emitir una opinión y que son hechos derivados de la comisión de delitos.

Esto en el contexto de la masacre en la colonia Industrial de León que se registró la noche del domingo donde dos bebés fueron parte de las seis víctimas mortales.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Parejas insisten en adoptar niños menores de seis años

“La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Guanajuato no investiga delitos. Lo que hace es procurar y garantizar la atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes y en caso de ser vulnerado su restitución. En el caso particular que tú mencionas no es un tema en el que intervengas por tratarse de un delito”, comentó.