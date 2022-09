“Van a caer”: Diego Sinhue sobre asesinados de fin de semana

León, Gto.- Los delincuentes implicados en los múltiples asesinatos del fin de semana en diferentes municipios del estado “van a caer”, así lo aseguró el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal aseguró que este tipo de reacciones no los van a intimidar y que como gobierno no van a dejar de trabajar, refrendó a la ciudadanía una pronta resolución sobre estos hechos donde en León se registró un hecho histórico tras el asesinato de un hombre frente al Arco de la Calzada, el lugar más emblemático y turístico de la ciudad.

"No nos van a dejar de poner en acción, no dejaremos de actuar, no nos van a intimidar estas acciones y lo que sí ofrezco a la ciudadanía es la pronta resolución de estos homicidios", aseguró.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, comentó que en este caso no se trató de un comerciante de elotes como se había dicho en un principio y lo calificó como “de otra naturaleza”, además de que dijo que es un hecho aislado.

"Este tema es de otra naturaleza que ya lo está investigando de manera directa la Fiscalía (...) Es importante destacar que no ha habido ninguna agresión a ningún visitante, a alguien que está de visita, de turista o estuvo celebrando las fiestas patrias", aseguró.

Durante las primeras horas del 16 de septiembre, además de las 10 personas asesinadas en Silao y Romita, otras tres personas fueron ultimadas en Barranca de Venaderos de León.

La edil comentó que la seguridad se va a reforzar y fue enfática en que los eventos patrios estuvieron llenos de personas con un saldo blanco.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que el asesinato ocurrido la noche del sábado frente al Arco de la Calzada "es un hecho aislado" y que “la zona sigue siendo la más segura” de la ciudad.

"Sigue siendo la zona más segura, no por un hecho aislado que se dio en ese momento y que ustedes tuvieron conocimiento, incluso videos que han en redes sociales donde se ve este evento que lo lamentamos, no por eso deja ser la zona más segura y vigilada", dijo.

El funcionario municipal aseguró que se tiene identificada la huida del sujeto y están coadyuvando con la Fiscalía de Guanajuato brindando datos para continuar con el proceso de investigación.