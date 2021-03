Valoran y celebran la vida

León, Gto.- El dolor y la angustia forman parte de la experiencia de vida que dejó la llegada del coronavirus a los leoneses. Las expectativas que mantienen prestadores de servicio, comerciantes y ciudadanos apuestan a recobrar la normalidad con el trabajo y sobre todo con mucho cuidado en el tema de salud, en un mediano plazo, confían.

ME TUMBÓ PERO ME LEVANTÉ

Celso Ibarra, es bolero de oficio, a un año de declararse en León la emergencia sanitaria por coronavirus, considera que en su vida deja amargura y desesperación. “Fue un año en que batallamos, mi esposa fue operada de cáncer, yo intervenido en un ojo, la ausencia de una fuente de ingreso y un apoyo sólo de 3 mil pesos, me tumbaron”, reconoce el hombre de más de 60 años.

“Cuando muchos atendían clientes a domicilio, yo cargaba mi cajita y silla por doquier a la caza de clientes, una o dos boleadas no eran suficientes para afrontar las deudas que día con día crecían, pero ahora después de casi un año ya estoy en mi trabajo. Estoy de pie, me levanté, pues busco llevar a casa lo necesario, gracias a Dios tenemos vida y la esperanza puesta en tener trabajo, como todos”, señaló.

VALORO MI TRABAJO

Descendiente de una familia que se ha dedicado a la ventas, Lizandro Ramírez, habla de su experiencia a un año de la aparición de la Covid-19. “Perdí el trabajo por la pandemia, además el comercio de globos y recuerdos que ahora ofrece en el Jardín Principal bajó. Ahora valoro lo que gano y lo que hago, por fortuna en casa nadie falleció, solo los papás de mi esposa enfermaron pero la libraron”.

“Hoy en día tengo una nueva visión de la vida y me he puesto metas que beneficien a mi familia, pero lo primero es salir del hoyo económico que vivo, sabemos que no van a regresar las buenas ventas pero por esfuerzo no paramos”.

CRECIERON DEUDAS, ¡PERO SOBREVIVIMOS!

Héctor Galardo ha sido conocido como un icono en León, al ser junto a su papá como los “Organilleros del Centro Histórico, la enseñanza que tuvimos que aprender de la forma más dura, que debemos de ser cuidados con nuestra salud y de la de todos. Muchas personas fallecieron entre ellos una familiar y dos más enfermaron. Así como la enfermedad se ha convertido en una realidad, muchas familias entre las que incluyo la mía, que buscamos salir adelante ante las deudas que sumaban y sumaban”.

“Fui chalán de albañil, empleado de una verdulería, y ahora retomo mi instrumento que tanto orgullo me da al conocer a mucha gente, estamos listos para seguir luchando, pues somos sobrevivientes”, expresó.

MUCHAS PERSONAS BUENAS YA NO ESTÁN

Para el leonés Alfredo, la llegada de la pandemia por Covid-19, “Marcó un cambio en la vida de todos, algunos vivimos la pérdida de familiares, amigos e incluso vecinos, muchas personas buenas se fueron y hoy tenemos que seguir luchando como hace un año, ha sido un periodo en que aprendimos que la solidaridad en temas de salud y del darla mano a nuestro prójimo, es elemental como persona. Creo que aún nos falta camino, pero el llamado es a cuidarnos para cuidar a los demás”.

LAS PÉRDIDAS

“Muchos negocios familiares cerraron y mucho nos quedamos sin nada, el Covid-19 se llevó a muchas personas y nos dejó muy mal económicamente”, platicó Leticia, de oficio comerciante.

“Tenemos vida, somos sobrevivientes, somos más fuertes, pero tenemos que ser empáticos con quienes han quedado sin nada, pues perdieron el trabajo y a su familia, es a ellos a quienes el gobierno debe de apoyar para impulsarlos e inyectar el deseo de continuar como hace un año en donde todo era incierto, la luz se ve ya cerca”.

