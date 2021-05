Vacunas no van a acabar con Covid: epidemiólogo

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- El epidemiólogo Rafael Sánchez Leyva dijo que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de la población más vulnerable, no significa que ya no vaya a haber más contagios del virus y casos graves, pues de los más de 100 millones de habitantes del país solo se han contagiado 30 millones y dijo que la población no debe relajar las medidas como el uso permanente de cubrebocas y sana distancia.

Externó que aunque la vacunación es positiva para evitar que las muertes y contagios por coronavirus vayan en aumento seguirán apareciendo casos, ya que no se ha logrado la inmunidad colectiva en el país pues de los más de 110 millones de habitantes solo un 30 % se ha contagiado.

“Sin duda la vacunación nos va a ayudar en mucho porque la gente de la tercera edad y gente vulnerable se está vacunando, poco a poco se sigue avanzando en la vacunación y eso servirá para que haya menos muertos, sin embargo, yo creo que seguirán apareciendo casos porque no toda la gente nos hemos contagiado”.

Manifestó que evitar una tercera oleada de contagios depende de la población, ya que debe continuar el uso permanente del cubrebocas, pues es la principal barrera de contagio, ya que evita que el virus ingrese al organismo por orificios como lo son la boca y fosas nasales.

Dijo que de forma errónea un sector de la población cree que con la vacunación contra el coronavirus que realizan las autoridades sanitarias se controlará de manera definitiva la propagación del virus, sin embargo, dijo que no es así pues sigue habiendo personas que son vulnerables.