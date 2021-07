Vacunan a treintañeros a ritmo de Coldplay

Con casi cuarenta minutos de retraso y de fondo la música de la banda británica Coldplay, inició la jornada de vacunación en la colonia Chapalita.

La sede, fue en la Escuela Secundaria General 5 Emperador Cuauhtémoc. Desde las siete de la mañana, los primeros leoneses comenzaron a llegar.

“Hoy descanso, pero llegué temprano para salir lo más rápido posible y tener mi día libre”, dijo Martín Gutiérrez, quien labora como empleado en una fábrica de plásticos.

Por su parte, Anabel de 35 años, vecina de San Juan Bosco, cambió su turno en la tienda de autoservicio que trabaja, para poder vacunarse.

Los hombros tatuados, fueron el común denominador en este sector de la población, que se dijo en su mayoría entusiasmada.

“Hay muchos rumores de que la vacuna Sinovac no es eficaz como las otras, pero es peor no tener ninguna protección y he leído que algunos especialistas dan buenos porcentajes de efectividad en ella, así que aquí estamos” dijo a Juan Carlos de 32 años, vecino de la colonia Bellavista.

Pará este punto, se aplicarán un total de 2 mil vacunas hasta las ocho de la noche.