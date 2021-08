Vacunan a población general en Puerto Interior

León, Gto. En el módulo de vacunación ubicado en Guanajuato Puerto Interior (GPI), el biológico no sólo es para empleados del lugar sino para cualquier persona que acredite que es de Silao y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, informó el delegado de los Programas integrales para el Bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.

Dijo que las vacunas que se aplican son para la población abierta, para mayores de edad y que residan en el municipio donde se aplica el biológico, en este caso en Silao, está garantizado.

“(...) Esto tiene que ver con las que en estos momento se aplican en Puerto Interior, claro que están a disposición de los trabajadores de Puerto Interior, pero también a la población de Silao mayor de 18 años, que le quede cerca ese centro de vacunación”, explicó.

Recalcó que toda la población tiene derecho a vacunarse en el lugar en el que vive, y si el centro de vacunación está en Guanajuato Puerto Interior(GPI) o en alguna empresa, esta estrategia tiene que ver con facilitar a los trabajadores tener acceso próximo a la vacuna, pero no excluye de ninguna manera, la atención a la población abierta.

“Que toda la población sepa que ese es el objetivo de la vacunación, no sólo un sector sino la población en su conjunto, no es una vacunación especial, por lo tanto no debe negarse a nadie que la solicite, siempre y cuando acredite la residencia”.

En el caso de los estudiantes de Guanajuato, que vienen de otros municipios incluso de otros estados, con sólo acreditar que viven allá y en particular si son estudiantes de la Universidad de Guanajuato, tienen garantizado, el biológico.

“Personalmente he registrado a joven de Pénjamo, Irapuato y León para que reciban su vacuna aquí en las instalaciones de Bienestar, lo mismo en el Estadio de Las Abejas, en la Colmena es la misma situación. No puede negarse a los muchachos, independientemente de que sus familias o que su origen sea un municipio distinto a Guanajuato, aquí se garantiza la vacuna”, finalizó.