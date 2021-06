Vacunados más de dos millones vs Covid-19 en Guanajuato

En Guanajuato ya son más de dos millones de personas que han sido vacunadas contra a Covid-19; sin embargo, aún se está lejos de poder alcanzar la inmunidad colectiva, pues esta cifra equivale sólo a un tercio de la población, cuando se necesita por lo menos tener vacunada a un 80% de la población para poder pensar en esa inmunidad conocida también como de rebaño.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, publicó en su cuenta de Facebook sobre esta meta alcanzada y señaló que aún falta mucho por trabajar; además, reconoció el trabajo del personal de salud de Guanajuato por el trabajo desempeñado en el manejo de la contingencia.

“Superamos los 2 millones de dosis de vacunas aplicadas en Guanajuato; el personal de salud no ha descansado desde hace 16 meses, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por su entrega, compromiso y profesionalismo”, escribió el funcionario estatal en su red social.

De acuerdo con el corte hasta el 28 de junio, en el estado han sido destinadas un millón 27 mil 634 dosis para personas mayores de 60 años y en esta cantidad van incluidas tanto segundas dosis como dosis únicas, como fue la que recibieron los habitantes de Pueblo Nuevo que fueron vacunados con CanSino.

Además, en la población de 50 a 59 años han sido aplicadas 661 mil 67 vacunas, entre primeras y segundas dosis para este grupo, mientras que han sido aplicadas también 163 mil 934 vacunas a personas de 40 a 49 años, todas ellas de primera dosis.

Aunado a ello fueron aplicadas 118 mil 6 vacunas para personal docente, todos ellos con vacuna de una sola aplicación, pues para este sector se determinó inmunizarlos con CanSino.

Hasta el momento van 23 mil 403 mujeres embarazadas que han recibido su vacuna, la mayoría de primera dosis, además de que ya son mil 128 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado los que han recibido su vacuna contra la Covid-19.

En cuanto al personal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ya son 49 mil seis los vacunados, mientras que son 14 mil 45 los trabajadores de la salud de hospitales privados los que han recibido su dosis en el estado, en tanto que son dos mil 316 los trabajadores de atención prehospitalaria los que han sido vacunados contra Covid-19.

Además, 504 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han recibido su vacuna contra la Covid-19, lo que la un total de dos millones 61 mil 112 dosis aplicadas en el estado.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha exhortado a la población a no relajar las medidas sanitarias para evitar más contagios, pues aunque la vacuna da cierta inmunidad, eso no significa que el virus no pueda ser dispersado.

La semana pasada, la Jefa Estatal de Epidemiología, Fátima Melchor Márquez, informó que en Guanajuato han sido detectados 253 casos de guanajuatenses que se han contagiado de Covid-19, a pesar de estar vacunados, y de ellos 27 perdieron la vida, por lo que no es momento ni de relajar las medidas sanitarias ni mucho menos de dejar de usar el cubrebocas, que ha sido fundamental para evitar un aumento en los contagios en la entidad.