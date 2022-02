Vacunación pareja y sin necesidad de amparos: Coparmex

La vacunación no se debe negar a nadie y se tienen que hacer sin necesidad de acudir a un amparo, al referirse a la atención de menores de edad, mencionó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Héctor Rodríguez Velázquez.

“Yo creo que ni siquiera se debería de acudir al tema de los amparos, el tema de la salud lo hemos visto en otras partes del mundo, donde las vacunas ya están avaladas, ya se probaron y se están aplicando a menores de edad a partir de los cinco años y ya están revisando para aplicarlas a los de menos de cinco años”, destacó.

Dijo que espera que esto ponga un precedente para que se abra la vacunación para toda la población de manera pareja.

“Se tendría que abrir la vacunación, dicen que tenemos muchas vacunas, sabemos lo que está pasando en México, el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado desde que empezó y ahorita sí está la oportunidad de vacunar no se debería estar diciendo quién sí y quién no”, explicó.

Recalcó que se debe empezar a vacunar a los niños porque ahora los adultos ya están vacunados, y lo que no se puede hacer es cerrar las clases.

Comentó que no les preocupa que se vaya a cerrar la economía como hace año y medio, pero se sabe que aunque haya contagios la empresa funciona.

“Si tienes 10 personas que hacen zapatos, cinco se te contagiaron tu fuerza laboral, tu fuerza productiva se vio mermada, tiene un cierre interno o parcial, que afecta tu productividad y apenas queremos empezar a agarrar vuelo y con esas afectaciones, es un tema de las vacunación, que también tenemos una responsabilidad como personas de cuidarnos, de acudir a los lugares con cubrebocas, la sana distancia, etc.”.

Dijo que respecto al ausentismo laboral ha afectado más en los estados positivos aún más que la variante Delta, y se debe considerar que por precaución hay gente que parece positiva y se le aísla por precaución.

“Las empresas nos estamos viendo limitados, ahí es donde entran las empresas por ejemplo en nuestro caso, todos los que pueden estar en home office hay que mandarlos así también liberas espacio, disminuyen la densidad de gente en las empresas bajo este tipo de sistemas que nos ayuda a que esté más ventilado y menos junta la gente”, recalcó.

Todas las cadenas productivas más afectadas son todas, eso dependerá el tipo de empresa y la forma cómo opera, lo que se pide es que se busque la forma de tener los espacios ventilados y separados.

Preocupa futuro escolar de niños

Mencionó que el hecho de que los menores no acudan a clases es un tema que les preocupa mucho el tema de la educación y futuro de México.

Finalmente dijo que los niños estuvieron mucho tiempo encerrados y con clases virtuales, pero otros perdieron el ciclo escolar, por lo que se tiene que fortalecer.

“El desarrollo de los niños va a ser afectado porque no es lo mismo estar en una pantalla conviviendo, luego también es complicado que el niño esté pegado a una pantalla, la mamá y el papá tienen que ir a trabajar (...) de repente ya apagaron la pantalla, ya están cotorreando, ya abrieron otra ventana en la computadora”, aseguró.

Recalcó que se tendrá que desde el sistema educativo se tendrá que compensar esas mermas educativas que se tienen, a través de ampliar el ciclo escolar, las horas o cursos

“Algo vamos a tener que hacer porque de lo contrario vamos a tener una merma importante el día de mañana. Imagínate un doctor te va a decir tú estuviste estudiando durante la pandemia, mejor me voy con uno que sí estudió, bueno que estuvo más concentrado durante la no pandemia, es un tema que vamos a tener que revisar”

Informó que se debe preocupar por la recuperación económica sino también el sistema educativo que debe preocupar no sólo a los mexicanos sino a nivel mundial.