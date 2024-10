Arranca campaña de vacunación contra influenza y Covid-19 en Guanajuato

León, Gto.- Este 15 de octubre inició en Guanajuato la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza y COVID-19, la cual se extenderá hasta el 28 de marzo de 2025.

El objetivo es proteger a los sectores de mayor riesgo durante la temporada invernal 2024-2025, con la aplicación de más de 36 millones de dosis contra la influenza y 22 millones contra COVID-19 en todo el país.

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, aseguró que en la entidad habrá suficientes vacunas para garantizar que nadie quede sin ser vacunado.

Francisco Meza / El Sol de León

“Como secretario de Salud me corresponde hacerles saber a todos ustedes la importancia el seguirnos vacunando y no limitar a los niños la aplicación de las vacunas, el ejemplo ya nos los pusieron aquí (...) Me da gusto dar arranque a esta temporada de vacunación invernal que da inicio formal el día de hoy y que quiero que sepan que hay vacunas suficientes en todo el estado para cubrir a la población más vulnerable”, comentó.

¿Quiénes deben vacunarse contra influenza y COVID-19?Para la vacunación contra la influenza, la población objetivo está compuesta por niñas y niños de seis meses a cuatro años con 11 meses; personas a partir de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal de salud y quienes tienen entre cinco y 59 años que presentan alguna comorbilidad de riesgo.

En cuanto a la vacunación contra COVID-19, deberán recibir una dosis, independientemente de ser esquema primario o de refuerzo, las personas de cinco a 59 años que tengan alguna comorbilidad, como diabetes mellitus en descontrol, obesidad mórbida o enfermedad pulmonar crónica.

También se incluyen aquellos con enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, cáncer o VIH, además de mujeres embarazadas y personas a partir de 60 años.

La importancia de la vacunación

“Uno de los pilares de la salud pública actualmente definitivamente es la vacunación y hacerlo desde el momento en que nacemos es la primera oportunidad de vida que podemos darle a una persona que está viendo la luz por primera vez en su vida.

"Como pediatra tengo la responsabilidad de ser un portavoz de la vacunación como uno de los puntos más fuertes de la salud en nuestros niños”, agregó el funcionario estatal.