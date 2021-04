Vacuna, normalidad y movilidad, son fundamentales para la reactivación económica

León, Gto.- De acuerdo con el experto en economía, política y finanzas, Arturo Damm, existen 3 factores fundamentales para llevar a cabo una reactivación económica en México, las cuales son la implementación de la vacuna, normalidad y movilidad.

El experto indicó que con la vacuna para todos, se podrá conseguir un mejor ambiente de confianza en la sociedad, misma que llevará a ir adoptando una “normalidad”, con el nuevo sistema de vida y al contar con ello comenzará a hacerse una movilidad en los diferentes sectores económicos.

Afirmó que también el estado de derecho, que establece las leyes justas permitirá fortalecer la confianza del empresario y al tener la confianza del empresario, de inmediato se generará una buena productividad y actividad, pues habrá fuentes de empleo y bienes para los mexicanos.

“Hay una relación muy estrecha entre el crecimiento y bienestar, el estado de derecho como el gobierno de las leyes justas, si hay estado de derecho hay confianza empresarial, entonces si hay confianza empresarial hay inversiones directas, si hay inversiones directas hay promoción de bienes y servicios y por lo tanto crecimiento”, explicó.

Agregó que hubo dos factores importantes que hicieron que el desarrollo económico pudiera tener un crecimiento, pues desde octubre del 2018 se comenzó a ver una caída en la economía y en el Producto Interno Bruto (PIB), ya que con la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

También afectó a los empresarios el comienzo de la Cuarta Transformación, acción que disminuyó las inversiones fuertes en el país, también se vio afectada posteriormente por la pandemia a causa del Covid-19, pues desde inicios del año pasado las actividades económicas comenzaron a verse en la necesidad de cerrar, desde el inicio de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.

“Primero porque arbitrariamente se dividieron las actividades económicas en esenciales y no esenciales, pero no hay actividades económicas que sean esenciales o no esenciales por propia naturaleza, hay actividades económicas que son esenciales para algunos y no esenciales para otros”, comentó.

Parte del crecimiento que se ha venido reflejando en los últimos meses para algunos sectores económicos, Arturo Damm precisó que ha sido por un tema de un efecto rebote, ya que en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), en 2020 se registraron tasas por debajo del 15 por ciento, mientras que a estas alturas se dio un crecimiento del 10 por ciento.

Pese al ligero crecimiento que se dio, es difícil que se mantuviera firme, debido a que los niveles de comparación no son los más óptimos para el estudio, ya que por los efectos de la pandemia, hoy las actividades económicas apenas están recuperándose de varios meses sin operar.

“Pero qué pasa cuando se acaba el efecto rebote, que las cosas vuelven a la normalidad”, mencionó.

También mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional del Banco de México, que se realizó durante el mes de marzo, los empresarios han tenido menor confianza en invertir en el país con menos de 50 puntos porcentuales de la media nacional.

Mencionó que un grave error de la Federación ha sido el no brindar apoyos económicos para los empresarios, pensando que estará rescatando la economía del empresario, sin embargo sería todo lo contrario, ya que un empresario estaría manteniendo sus operaciones y por ende los empleos, la economía y la movilidad social.

Arturo Damm indicó que México todavía no está retrocediendo a nivel de Venezuela, pero sí a gobiernos del pasado, en donde México no contaba con un crecimiento y tampoco adoptaba una innovación.