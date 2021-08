Va Sector Automotriz en Guanajuato por mipymes para integrarlas a la industria 0.4

León, Gto.- Para que Guanajuato se consolide como uno de los estados con mayor inversión extranjera y pueda mejorar su economía en beneficio de los guanajuatenses, el sector automotriz está trabajando en la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a la Industria 4.0, para que sean interfaces en sus líneas de producción, así lo informó el presidente del Clúster Automotriz en Guanajuato, Rolando Alaniz Rosales.

“La industria automotriz desde mi punto de vista es una de las industrias que tiene que ser motor, para poder implantar la industria 4.0 en nuestra ciudad, en el entendido que estamos muy lejos, pero necesitamos comenzar el camino”, comentó.

Luego de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo promoviera el Valle de la Mentefactura en el estado, el presidente del Clúster Automotriz comprendió que el mandatario tiene muy clara la adopción de técnicas innovadoras, así como la cultura de la tecnología y digitalización en la sociedad, lo cual traerá bienestar a todos los guanajuatenses.

Por lo anterior, expresó que si los sectores como la Agroindustria, Productos Químicos, Cuero - Calzado, Confección - Textil - Moda, Servicios de Investigación, Turismo, Equipo Médico, Farmacéuticos y Cosméticos, entre otros, adoptaran las tecnologías e innovación en sus sistemas de trabajo, será más sencillo cumplir con el objetivo del gobernador y de los inversionistas extranjeros.

“Si nosotros logramos entenderlo de esa manera, vamos a ser el destino de las inversiones extranjeras, que ya tienen claro a dónde van, requieren de una sociedad que las impulse y nosotros, nuestra labor es tener esos perfiles preparados, esos talentos adecuados para que esas inversiones lleguen y den frutos, tenemos que tener claro que ninguna inversión es autosuficiente”, mencionó Alaniz Rosales.

El presidente de Claugto explicó que se han estado adaptando a la Industria 4.0, a través de su base angular que es la robótica y para realizar la robotización en las líneas de producción, se tiene que hablar de las automatizaciones, que para poder llegar a eso el primer paso es la digitalización de los procesos, por lo que el punto de partida es la parametrización.

Para llegar al objetivo se realiza como primer paso un diagnóstico, ya que cada empresa requiere un traje a su medida, ese análisis va a requerir de interfaces y esas serán las mipymes, las cuales brindarán los servicios para la incorporación de los equipos tecnológicos, así como los insumos y consumibles necesarios.

“No tenemos tecnología de frontera, no tenemos una red satelital, no tenemos un centro aeroespacial para dejar los satélites, todo eso lo vamos dejando a los países que sí tienen esa tecnología de frontera, pero nosotros como sociedad, cómo vamos a intervenir ahí, en cada uno de los requerimientos para dar mantenimiento a los sistemas”, comentó.

Rolando Alaniz Rosales, mencionó que la Industria 4.0 involucra 9 principales pilares, el primero es la big data, en donde se va a administrar la información que se puede compartir, el segundo es la simulación, tercero la fabricación aditiva, el cuarto es la ciberseguridad, el quinto es la nube, el sexto es el internet de las cosas, el séptimo es la robótica, el octavo son las ERP, que son los sistemas de planificación de recursos empresariales y el noveno es la realidad aumentada.

Todos los elementos de la Industria 4.0 están pensados en fortalecer y agilizar los procesos en las empresas, si bien se pueden ahorrar los recursos, también se requieren de nuevos servicios, nuevos aliados estratégicos que puedan sumarse a la innovación y la digitalización.

Para poder financiar el involucramiento de las mipymes, se está haciendo a través de 5 alternativas, “el que pueda ir a un banco, que lo haga, pero estamos hablando de quienes no lo tienen pero necesito que se sumen al proyecto, porque la industria 4.0 requiere de todos, no es que un sector vaya y otro no, todos tienen que ir, entonces esas son las alternativas que estamos dando a través de temas de arrendamiento, de factoraje, hay una alternativa que estamos poniendo sobre la mesa, que es a través de los consumibles”, informó el presidente del Clúster.

Actualmente Claugto cuenta con 96 compañías asociadas en el estado, también tiene 28 afiliados, 5 aliados estratégicos y 5 instituciones educativas, todas ya con la adopción de la Industria 4.0, Rolando Alaniz Rosales confirmó que todavía falta trabajo por hacer, pero que se está comenzando a trazar el camino, para que en Guanajuato se logre el propósito del Valle de la Mentefactura.