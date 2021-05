Va Noemí Márquez por el impulso a espacios de sano esparcimiento

San Francisco del Rincón, Gto.- Como parte de las propuestas de la candidata a diputada local por el distrito X, Noemí Márquez Márquez que ha presentado en los municipios, adelantó que trabajará para prevenir las adicciones en los jóvenes.

Para este fin la abanderada por Acción Nacional destacó la importancia de atender las necesidades de los jóvenes y apoyarlos, ya que pueden ser susceptibles a caer en algún tipo de adicción., y legislar y promover programas que impulsen la creación de espacios de sano esparcimiento que es la clave para prevenir adicciones en los jóvenes, agregó.

“Desde que inicié mi carrera en el servicio público, una de las principales cosas que quería hacer era trabajar por lo jóvenes, que tengan la oportunidad de salir adelante, que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente sano, libres de cualquier peligro, de ahí las propuestas que les presento para atender a los jóvenes”, subrayó.

La propuesta explicó que la propuesta consiste en reformar la Ley de Salud del Estado para mejorar el Programa Estatal de Prevención de Adicciones con la finalidad de ampliar las opciones de sano esparcimiento familiar.

“Una vez que llegue al Congreso del Estado, si la ciudadanía me lo permite, me enfocaré en trabajar para que esta y todas las propuestas que traigo, sean una realidad. Que no tengan duda que haré lo posible porque tengan leyes de calidad, que mejoren su calidad de vida”, aseguró.

Para finalizar la candidata a diputada local hizo un llamado a la ciudadanía para que este 6 de junio voten por los perfiles del Partido Acción Nacional.