Va Alejandra Gutiérrez por un modelo de gobierno que supere expectativas

León, Gto.- León contará con un nuevo modelo de gobierno municipal, que responda no solo la expectativa de empresarios locales o nacionales, sino que atraiga el interés de los inversores internacionales, así lo dejó claro la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos, en entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato.

“Del área de economía se tiene que tener esos proyectos que impulsen la Mentefactura, que impulsen el emprendimiento, el tener mejor calidad de vida y la detonación económica. En la medida que tú como municipio busques innovar, tener mejor tecnología, mejores servicios, pues obviamente toda la ciudadanía que está alrededor se va a beneficiar independientemente”, comentó.

Héctor López Santillana alcalde de León ha informado que la ciudad se convirtió en el centro del Valle de la Mentefactura en Guanajuato y a nivel nacional es la ciudad con más parques industriales pues tiene 8 en total y 3 centros de innovación, por lo que Alejandra Gutiérrez Campos está segura que todavía falta la llegada de más empresas trasnacionales y como todo también se tienen áreas de oportunidad en las que se debe trabajar desde el primer día de gobierno.

“Tiene la infraestructura pero todavía tenemos mucho por hacer, pero hoy todavía se pueden venir mucho más empresas sin ningún problema y eso es también a lo que se le tiene que seguir apostando, tenemos que buscar que más empresas aquí, en tema empresarial que lleguen y den más empleos, pero sobre todo que aporten en materia económica y de reactivación”, explicó.

La alcaldesa electa recordó que León era una ciudad dedicada en su mayoría a la industria del Cuero - Calzado, pero ahora se ha diversificado y el sector servicios ha sido fundamental para posicionar a la ciudad a nivel nacional, internacional y global, dando empleos, atrayendo nuevos segmentos de mercado aportando a la economía.

“El Turismo de Negocios fue el sector más castigado con la pandemia, se perdieron muchos empleos, la gente la está pasando mal, hay muchos que ya se acomodaron, otros que todavía están pendientes de encontrar trabajos, desde meseros, valet parking, gente que trabajaba en hoteles, en restaurantes, en fin en todo lo que son servicios, entonces lo que tenemos que hacer es detonar y volver a estar en el ojo, no solo del país, sino en el ojo internacional para ser el centro de atención de eventos”, dijo.

Asimismo, conversamos sobre la atención ciudadana 2️⃣4️⃣/7️⃣ a través de 7 delegaciones y cómo estas nos ayudarán a hacer más ágiles todo tipo de trámites.

Para que León sea innovador, Gutiérrez Campos dijo que empezará a trabajar de adentro hacia afuera, implementando un nuevo sistema de mejora en los procesos internos del municipio, para agilizar la atención a los ciudadanos en general, poniendo el ejemplo de nuevos ecosistemas tecnológicos en las actividades públicas y después los leoneses en sus actividades privadas.

“Tenemos que buscar sistemas y mejorar los procesos internos para crear externos, una de las cosas que yo he señalado es que hay muchas cosas que se tienen que trabajar desde el interior, que ayudan a la ciudadanía, que no se han mejorado, o que no se han buscado sistemas que son para la ciudadanía” expresó.

Cabe destacar que la alcaldesa ya tiene listo su plan de gobierno, mismo que será presentado el 10 de octubre del presente año, en el cual aseguró que cuido cada detalle de lo planteado en campaña como lo ratificado en las mesas de escucha ciudadana, por lo que la seguridad, la economía, los espacios libres, la salud, educación y desarrollo están incluidos para trabajar lo antes posible.

Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta electa de León, hace una invitación a los lectores de El Sol de León a su toma de protesta este domingo 10 de octubre a las 9:00am en la plaza principal de esta ciudad.



Da clic aquí: https://t.co/iB8KJ51JBM pic.twitter.com/rXTrXeha4O — El Sol de León (@soldleon) September 29, 2021

León será la primer ciudad en cumplir al 100 por ciento con algunos procedimientos legales, por ejemplo el de la prevención al delito, ya que todas las dependencias dentro de la administración de Alejandra Gutiérrez Campos deberán contar con un plan que abone a la seguridad de los leoneses y priorizará los recursos a aquellas estructuras que tengan mayores resultados y el compromiso de prevenir la violencia en la ciudad.

Previo al Plan de Trabajo la alcaldesa electa de León tomó la opinión de 14 mil 147 leoneses, registro que superó a varias encuestas ciudadanas de la localidad, el 70.1 por ciento expresó que lo que menos le gusta de la ciudad es la inseguridad, por lo que se trabajará en la capacitación y equipamiento de los policías.

El 91 por ciento de los leoneses encuestados considera que siempre es muy importante se tome en cuenta a los ciudadanos para gobernar, por lo que dijo que la escucha ciudadana se mantendrá vigente en la ciudad con un presupuesto participativo.

El 20 por ciento pidió tener funcionarios capacitados en atención, el 19 por ciento solicitó pavimentar más calles, el 13 por ciento solicitó la facilidad de pago de servicios, el 12 por ciento requiere de más servicios de seguridad y el 7 por ciento pidió tiempos más cortos para dar soluciones e invertir en proyectos inteligentes, el 19 por ciento de los leoneses solicitó apoyo a las pymes, el 8.1 por ciento solicitó un gobierno que más ayude, el 7.9 por ciento pidió más empleo, el 7.5 por ciento quiere más capacitación para mejores empleos.

En salud el 22 por ciento solicitó servicio médico eficiente, el 16.8 por ciento pidió tener apoyo para mujeres y el 12.9 por ciento quiere tener seguro popular, mientras que el 67 por ciento de los leoneses consideró importante tener acceso gratuito a todos los espacios municipales, por lo que el compromiso de trabajo será ofrecer el “Pase Verde”, que dará acceso sin costo a todos los parques y deportivas de León.

Para una mejor calidad de vida, el 18.1 por ciento de los encuestados quiere tener seguridad, el 13.8 por ciento desea tener mejores empleos, el 8.4 por ciento pide tener espacios de esparcimiento y el 8.2 por ciento quiere talleres en sus colonia.

Debido a que León es la tercer ciudad más poblada del país, la alcaldesa electa decidió dividir la localidad en 7 delegaciones: Las Joyas, Coecillo, San Juan Bosco, San Miguel, Cerrito de Jeréz, Cerro Gordo y Del Carmen, todas tendrán decisiones con participación ciudadana, para que así se pueda cubrir las necesidades de la megalópoli.