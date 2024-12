Utilizarán impuesto sobre hospedaje para promover turismo guanajuatense en el mundo: Libia Dennise

Impuestos sobre el hospedaje eran utilizados para impulsar al mismo sector ya traer visitantes a partir del siguiente año, señaló la gobernadora del estado de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Una de las estrategias de impulso al turismo en el estado es aprovechar este recurso del 4% que se aplica en el sector por impuesto de forma que sea revolvente y que lo que aportan las y los integrantes del sector turístico, lo puedan ver reflejado en los resultados que tendrán en cuanto a clientes.

Esta estrategia hará sostenibles las prácticas turísticas del estado, por lo que hicieron el compromiso que a decir de la mandataria estatal, está por consolidarse.

“Hicimos un compromiso sobre el destino del impuesto sobre hospedaje, que este tenía que ser revolvente al turismo, cuando vienen los visitantes, pagan el hospedaje y se cobra este impuesto, lo que debemos hacer es reinvertir ese recurso para que pueda haber mucho más visitantes”.

Esta estrategia hará sostenibles las prácticas turísticas del estado / Fotos: El Sol de Irapuato

La secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato Lupita Robles León, explicó que a partir del inicio de este sexenio de la administración estatal, a través de los espacios de escucha al sector turístico, el destino de este impuesto fue una de las mayores preocupación es y peticiones de la gente, quienes mencionaron también necesitaban estrategias fuertes de promoción, por lo que colocaron su meta mucho más alto.

“Haremos, campañas internacionales, estatales, nacionales y estrategias de relaciones públicas, regionalización y el impuesto que se usará en esto nos dará más visitantes y turistas que a su vez dejarán más economía en el estado”.

La gobernadora del estado de Guanajuato dijo que con esto buscan que se conozcan los productos llenos de tradición a nivel país y a nivel mundial, sin embargo es algo en lo que también requieren del apoyo de la población y la mejor manera de impulsar desde la población es ser embajadores de lo que cada una de sus zonas tiene para ofrecer.

“Los que somos de Guanajuato no perdamos la posibilidad de conocer los municipios, de lo que platicaba con vecinos que hacían en Guanajuato, muchas veces no sabían que Coroneo es la capital del borrego, que ahí no solo es el consomé, te puedes traer prendas de lana, o que por ejemplo el tequila y mezcal que se fabrican y tenemos denominación, los vinos de Guanajuato que tienen medallas”.