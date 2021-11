Utilizan feromonas para controlar plaga de gusano cogollero

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Combatir al gusano cogollero mediante la utilización de menores cantidades de plaguicidas y también a un menor costo es posible, todo esto gracias a la biotecnología.

Miguel Serrano Ruiz, director de Desarrollo de Provivi en México y Estados Unidos, una empresa emergente de biotecnología, dijo que un grupo de estudiosos lograron crear una solución para controlar de manera agroecológica a la plaga del gusano cogollero, la cual consiste en colocar difusores que expulsan feromonas sexuales, con las cuales crean confusión en los machos y con ello se evitar que puedan reproducirse en los cultivos de maíz.

Se busca que los campos de maíz estén libres de gusano cogollero.

Durante su participación en la Expo Agroalimentaria como ponente, Miguel Serrano explicó que el gusano cogollero es una plaga que logra afectar hasta en un 40% los cultivos de maíz, pues a pesar de que se considera que sólo ataca a los cogollos de la planta, en realidad ataca a toda ésta, inclusive hasta cuando el elote se ha producido.

Pero, ¿en qué consiste el proyecto? Miguel Serrano expuso que se trata de la colocación de difusores que emiten una nube de feromonas sexuales de hembra, que logran confundir a los machos y lo que genera que no haya reproducción ni generación de estos insectos que a la postre acabarían con los plantíos de maíz.

“Es confundir a los insectos machos para que no puedan encontrar una hembra. Cuando los machos no encuentran una hembra, el proceso de apareamiento se interrumpe y como resultado se evita la reproducción y menos descendencia se producirá en la próxima generación. Entonces, creamos una nube de feromonas de confusión sexual, que cuando llegan los insectos desde afuera a colonizar ese cultivo, ya van a estar confundidos y eso nos permitirá tener niveles de infestación más bajos y menor daño en cultivos, lo que nos permiten decir 'no aplico plaguicida esta semana, aplico la siguiente' y eso nos permite decir aplico en dos ocasiones o aplicar una en vez de cuatro, de acuerdo a como esté la situación de la plaga”.

Hasta en un 40% disminuye la producción de maíz el gusano cogollero.

Hasta el momento este sistema de control biológico se ha probado en estados como Jalisco, Sinaloa, Chiapas y Guanajuato con resultados positivos, que van desde el incremento en los rendimientos, menor probabilidad de pérdida de cultivos y un menor costo para los productores.

Miguel Serrano señaló que la utilización de este método biotecnológico no sustituye la utilización de insecticidas, que son el principal atacante de las plagas, pero sí reducen su utilización y por ende se produce menor contaminación y genera ahorros para el productor.

“Plaguicidas es la mejor herramienta, pero también está el control biológico y hay ocasiones en que el nivel de infestamiento supera el umbral y nos va a causar pérdidas económicas y como agricultores nos va a traer mayores pérdidas”.