Usa Gobierno Federal vacunación contra Covid con tintes electorales: PAN

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de diputados federales del PAN, dijo que los “Cuervos de la Nación”, en referencia a los Siervos de la Nación, nada deben de hacer en cuanto a la aplicación dela vacuna contra la Covid-19, pues sólo están cumpliendo un papel electorero, lo cual calificó de ruin, además de que señaló que la estrategia nacional de vacunación implementada por el Gobierno Federal no funcionó, pues estados como Guanajuato tuvieron que recomponer el proceso de aplicación de dosis.

“Empezaron con un conjunto de equipos en donde en lugar de acudir a los órganos nacionales de vacunación, que cuentan debidamente con las normas correspondientes, lo hicieron a su manera en una intención de manipular en un momento a la población y esto sería ruin y no tenemos la convicción de permitirlo.

“Además, la presencia de este grupo de los Siervos de la Nación, que en realidad en muchos de los casos se convierten en los Cuervos de la Nación, nada tienen que ver en la atención que le estamos dando a la población”, dijo el coordinador de los diputados panistas en San Lázaro.

Juan Carlos Romero Hicks señaló que el Gobierno de México habría intentado confundir a la población con la aplicación de las vacunas, como si hubiera sido una dádiva, lo cual es una obligación, que por cierto no cumplieron a cabalidad.

“En el caso de las vacunas es muy importante subrayar tres cosas: primero, la vacuna siempre ha sido gratuita; segundo, es de atención universal, y tercero, siempre respeta la identidad de las personas y de las familias y no tiene porque haber estas circunstancias electorales o clientelares para manipular”, aseveró.

Por su parte, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que el manejo de las vacunas ha sido un total fracaso.

Destacó que es increíble que ahora Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, haga un llamado para acelerar el acceso a las vacunas con el mecanismo Covax, cuando México no aportó ni dinero para investigación ni tampoco participó en pruebas, pero ahora sí quiere las vacunas de quienes sí tomaron esta situación con seriedad.

“No tiene vergüenza, porque el mecanismo Covax fue ideado para 99 países de ingresos bajos, que no tenían dinero para comprar la vacuna, que no tienen tecnología para hacerla y México teniendo el dinero, no la compró a tiempo. “Valdría la pena que nos indicara en qué fecha pidió incorporarse al mecanismo, y en qué fecha pagaron”, destacó.

En ese mismo sentido, la senadora Alejandra Reynosa, aseveró que, a nombre de todas las corporaciones de salud, ni los cuerpos de emergencia han recibido su vacuna, por lo que dijo que es una burla que festejen cuando no han vacunado ni al 50 por ciento del sector salud.