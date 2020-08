"Urgen programas que nos empoderen como emprendedores": ciudadana leonés

León, Gto.- Claudia Verónica Valencia, es una mujer, que debido a un accidente de tránsito quedó inválida al perder la pierna izquierda, y que hoy día lucha por salir adelante por su familia, pero ante la falta de espacios en donde trabajar y la presencia de la Covid-19 todo parece ser imposible. Urgen programas que nos empoderen como emprendedores.

Fue hace poco más de 15 años cuando Claudia a los 32 años, vio afectados sus sueños tras un terrible accidente del cual fue víctima colateral, además de experimentar el fallecimiento de su padre que enfermo nunca superó lo que pasó a su hija.

Para esta mujer vecina de la colonia San Felipe de Jesús de León, sus intentos durante varios han sido infructuosos de poder retomar su vida y contar con un trabajo de secretaría al que ya no regresó.

Sí somos útiles, aunque piensen lo contrario

"No soy una mujer que quiere las cosas de manera fácil, después del accidente me he desempeñado en varias actividades todas de forma temporal, porque las personas no confían en nosotros solo por ser personas discapacitadas", mencionó.

En mi caso he tenido el apoyo de algunos conocidos, dijo Claudia Verónica, pero yo quiero sentirme útil y soy competente en labores de oficina, conozco de las actividades de una secretaria, pero puedo aprender muchas cosas más, "no puedo seguir siendo una carga para mis hermanas y mamá, con quienes vivo".

Todo se complicó con la pandemia

Ahora mi situación como la de miles de personas discapacitadas ha dado un giro de hasta 320 grados, pues existen muchas cosas en las que requerimos la ayuda de una persona y con el distanciamiento recomendado como medida de salud, para poder recibir atención médica implica desde analizar la silla, sólo pasar una persona al consultorio y que decir del traslado "todo se vino a complicar".

Ahora veo con tristeza que a mi familia se le dificulta afrontar los gastos diarios y el pago de servicios, pero lo peor del caso que nada más puedo realizar debido a la pandemia, la elaboración de postres que hacía se terminó por esta misma situación, la gente compra sólo lo necesario, señaló.

Queremos trabajar y no estirar la mano

En esta ocasión alzó la voz por todas las personas que hemos sido relegadas al padecer algún tipo de discapacidad. Queremos trabajar y ser útil.

Es necesario que tanto las autoridades municipales, estatales y federales fomenten entre el sector empresarial la creación de trabajos en donde personas discapacitadas puedan integrarse y ser productivas, tenemos tanto que aportar y no sólo estirar la mano. Urgen programas que nos empoderen como emprendedores, concluyó.