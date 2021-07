Urge Zapotillo, se regresaría agua tratada a presa de Chapala: Canadevi

El Zapotillo es inminente y de carácter urgente atender el tema, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). La obra no sólo daría agua a León, porque también surtirá del vital líquido a Los Altos de Jalisco y Guadalajara, y esta se regresaría tratada a la presa de Chapala.

“La realidad es un problema que no sólo es de nosotros como leoneses, necesitamos traer esa agua y viene, pero no se queda aquí, la vamos a regresar, pero ya tratada, bajo una norma, va con un certificado de que se limpió y se puede utilizar”, explicó.

Reconoció que hace falta de agua en la ciudad, tal vez la gente no se da cuenta porque es fácil abrir la llave, pero ellos que mantienen charlas con personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), se dan cuenta de lo difícil que es tener o no tener el vital líquido, desde dónde la traen y la bombean para que la persona sólo abra la llave.

Informó que en la mayoría de los municipios del estado, los títulos de agua no son fáciles de conseguir, se les tienen que donar los títulos de extracción de agua a los sistemas de agua, en León se le paga a Sapal los metros cúbicos que requieren.

“Tienes que donarles el título de agua a los sistemas de agua, y no hay muchos, de hecho como industria también hemos tenido dolores de cabeza, donde a nosotros nos ofrecen documentos y a veces son falsos”, compartió.

Dijo que el estado tiene casi 40 años que no hay expedición de títulos nuevos para extracción de pozos de agua, “todo te va llevando a que se necesita renovar, ahorita el citarnos no sólo con un sistema de agua no sólo en el estado, sino a nivel nacional, que son varios estados, algunos 15 años otros 20 años, pero Guanajuato tiene casi 40 años que no se han sacado títulos de agua”.

Es necesaria una solución porque llegará un momento en que el agua se agote y se requieran mejores métodos de uso de agua. Actualmente la mayoría de la vivienda que se realiza ahora son de grado ecológico, en las regaderas, desde la vivienda económica, lo que está marcado en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Uno de los siete puntos es que sean sustentables con el agua, es decir las regaderas son ahorradoras, los baños igual, todas las llaves y fregaderos “ya no te avientan el chorro como estamos acostumbrados, sale con unas pequeñas burbujitas de aire y te da la sensación que recibes la misma cantidad de agua, pero es aire y agua, entonces te lavas las manos sin sentir la diferencia de que ya no es el chorro que se usaba hace 10 años”, finalizó.