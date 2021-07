Urge regresar a clases afirma Diego Sinhue

Es necesario y urgente que aproximadamente un millón 340 estudiantes regresen a clases presenciales, porque los padres de familia consideran que fue un año perdido para la educación de sus hijos y más en el nivel básico, comentó el Gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante los colonos de Real Providencia, San Felipe de Jesús y San Manuel.

Afirmó que es urgente y necesario que los estudiantes del nivel primario regresen a las clases presenciales, porque fue un año perdido, en donde los estudiantes no lograron aprender lo mismo, a pesar de los esfuerzos que realizaron los profesores en sus clases en línea, televisión, WhatsApp, Facebbok, en donde la situación no fue pareja para todos, porque algunos no tenían los medios para tener sus clases.

Añadió que si ya se juntan las familias para los festejos, se abrieron los bares, la Feria Estatal de León, los hoteles, los comercios, porque las escuelas no, si son parte fundamental de la formación de nuestros hijos y adolescentes.

Comentó que en otros países desarrollados las escuelas ya están funcionando regularmente, sin bajar la guardia en las medidas sanitarias, porque reconocen que la educación es pilar en la educación de sus hijos y en la formación de los mismos.

Así de acuerdo a las autoridades educativas el regreso a clases se tienen programados para el 30 de agosto, donde se dará inicio del ciclo escolar 2021-2022, para que los más de un millón 340 estudiantes cumplan con los 200 días programados de clase.

Actualmente en el estado de Guanajuato en cada uno de los municipios se trabaja en la limpieza y reparación de las escuelas que fueron vandalizadas por los amantes de lo ajeno, para estar listas en tiempo y forma para el 30 de agosto.

El regreso a las aulas será con todos los protocolos de salud, que se tienen para evitar la propagación del Covid-19, por lo que se tendrá que seguir utilizando el cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado constante de manos, evitar las aglomeraciones y seguir las reglas de la sana distancia.

La Secretarías de Salud, tanto federal como estatal serán las encargadas de monitorear que la pandemia no se extienda, es decir, que se encuentre con el mínimo de contagios, para poder autorizar el regreso a clases el 30 de agosto de 2021.