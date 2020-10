Urge que AMLO respete al pacto federal

Se requiere al frente de México un estadista, alguien que no gobierno con el hígado, que gobierne para todos y si no puede que López Obrador abandone la presidencia, como ya lo hizo Alfonso Durazo, dijo Antonio Guerrero Horta dirigente local el PAN. “Luchamos por nuestros recursos, el bienestar y el futuro de nuestras familias”: citó el dirigente estatal del blanquiazul, Román Cifuentes.

“Es justo y necesario levantar la voz y decir al presidente de la República ya basta” dijo en entrevista Antonio Guerrero Horta, presidente del comité directivo del Pan en León, “Es urgente que se respete el estado de derecho y pacto federal y regrese a cada estado lo que le corresponde de recursos públicos que son de los ciudadanos”.

Sobre la encuesta llevada por el gobernador de Guanajuato, “es simplemente la exigencia de regresar los recursos que son y de corresponde a los guanajuatenses, no le están pidiendo nada regalado” señaló.

Agregó, que en su mensaje López Obrador nos habla de economía, pero en Guanajuato no ha llegado un solo peso “yo le pregunto en dónde esta ese dinero que ha estado ahorrando y que le quitó a los estado y de los 109 fideicomisos, no sabemos en dónde lo está invirtiendo y su uso, pero lo que sí hace es perjudicar los estado y a los mexicanos en general”.

Para concluir Guerrero Hota resaltó “México requiere un estadista y no un hombre que gobierne con el hígado, que lo haga para todos y si no puede que López Obrador abandone la presidencia como ya lo hizo Alfonso Durazo”, pues no hay un solo cambio en favor de ni de los guanajuatenses, ni de los mexicanos, el único cambio es para ellos.

Esta lucha es por Guanajuato

La exigencia de los recursos que le corresponden a Guanajuato, no es una defensa del Gobierno Estatal y los municipales, sino una lucha por defender a nuestro estado, su desarrollo, el bienestar y el futuro de nuestras familias, indicó Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN.

Luego del “Pronunciamiento por la Democracia y el Federalismo de México” hecho por el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, todos los sectores de la sociedad que se han sumado en esta causa, indicó.

Esta lucha es por la defensa del municipio libre, por la soberanía de la libertad de los ayuntamientos para salir adelante y para que tuvieran más recursos, pues dijo “se está secuestrando los recursos que le quitó a los estados y municipios, este nuevo gobierno federal se quedó con todos los recursos, por ello, el gobierno del estado ya ha hecho un llamado a la defensa del federalismo”, señaló.