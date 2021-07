Urge modernizar, innovar y educar a Mipymes: USMCOC

León, Gto.- Las Mipymes de Guanajuato requieren de modernización, innovación y educación para atender a las empresas líderes ancladas en los 53 parques industriales y Guanajuato Puerto Interior (GPI). Más del 60% de las empresas locales que pertenecen a la cadena de proveeduría, informó Sergio Gómez López, director de la Cámara de Comercio México- Estados Unidos Capítulo Guanajuato (Usmcoc por sus siglas en inglés).

Las empresas guanajuatenses van muy lentas, no tienen las condiciones de ser socios, clientes o compradores de las empresas ancla, “(por ejemplo) Yo quiero venderle mi producto o servicio a estas empresas (...), pero no tengo todos los instrumentos para poder ser parte de su proveeduría local, no tengo RFC, código de conducta, la liquidez para vender un producto, no tengo el stock, no tengo personal , no tengo los canales de comunicación, algo me falta que no me contratan y sigo vendiendo a nivel local”, lamentó.

Explicó que las Mipymes no pueden comenzar a participar con las empresas líderes, cuyos procedimientos han requerido, desde hace más de 10 años, por ejemplo la disminución de la burocracia, en mayor certidumbre al firmar un contrato.

Por otro lado, reconoció que ese tipo de empresas traen personal de otros lugares como Monterrey para ocupar puestos directivos o gerenciales, por lo que se requiere impulsar la educación técnica y de ingeniería, generar programas y planes educativos acordes al tipo de empresa que hay en el estado.

Destacó que se necesita regular y mejorar el sistema laboral y la relación de negocios entre las empresas y sus proveedores.

El tema de las certificaciones es prioritario porque para ser proveedor de dichas empresas que buscan estándares de calidad y si no tienen dinero para invertir en certificaciones hay programas de gobierno como el de Marca Guanajuato, Empresa Limpia de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), Empresa con responsabilidad social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros.

Explicó que lo importante es demostrarle a los clientes que se trabaja bajo ciertos estándares de calidad, por competencias, entre otras cosas especificaciones.

El directivo comentó que la Usmcoc está para apoyar en materia de asesorías para hacer más competitivos a nivel global.

Seguridad es trabajo en equipo

Reconoció que a nivel nacional es un tema que pega a todos, es un tema social, no sólo de la federación, del estado, el municipio, sector privado y sociedad.

Dijo que León es la cuarta ciudad más grande de México y el número de problemas es mayor por los cerca de casi 2 millones de habitantes, pero se debe pensar cómo detener esta inseguridad a través de educación, creación de empleos, entre otras cosas.

Con respecto a la economía en el estado dijo que hay una sostenibilidad por el tema de la exportación, “este trabajo de mantener a Guanajuato exportando bienes, productos y servicios hacia Estados Unidos nos ha beneficiado”.

Estados Unidos tiene una recuperación mayor a México, pero está el problema del cierre de fronteras por el tema de salud tiene casi 200 millones de personas vacunadas, en México está creciendo pero se requiere apostarle más al tema de salud, que es prioritario.

Compartió que en el primer semestre del año, México seguía siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, y hasta mayo se habían exportado 109 mil millones de dólares y se habían importando 153 mil millones de dólares, por debajo están Canadá y China.

“Si Guanajuato mantiene esa estructura de hacer que las empresas vendan hacia afuera no sólo nos mantendremos sino que habrá un crecimiento. No podemos depender del mercado local”, finalizó.