Urge fortalecer el área jurídica de la comisión de víctimas del estado de Guanajuato

Guanajuato, Gto. El presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, Sergio Jaime Rochín del Rincón, reconoció que es urgente fortalecer el área jurídica que tienen debido a la carga de trabajo.

En entrevista exclusiva, recordó que tan solo en 2023 se brindaron más de 50 mil servicios jurídicos a la población, contando únicamente con 30 abogados en el área, y aunque fue un gran número de atención, insistió que hay muchos pendientes.

“La Comisión de Víctimas, es el representante victimal en todos los procesos penales donde no tiene abogado particular la víctima, los tribunales y fiscalías nos envían la solicitud de abogados para todo tipo de delitos, no solo para los de alto impacto como homicidio, violación o desaparición, incluso atendemos hasta casos de fraude, entonces solicitan la representación legal y hacemos un trabajo fuerte, pero insuficiente”.

Recordó que este trabajo estaba anteriormente a cargo de la Fiscalía del estado, sin embargo, desde el año pasado se atiende al 100 por ciento por parte de la comisión, por lo que reiteró que se necesita fortalecer el capital humano.

“El Ministerio Público cuenta con personal amplio para atender sus dirigencias, también los tribunales y la defensoría de oficio de procesados, pero la defensoría victimal es todavía pequeña hay 30 abogados”.

Sobre la propuesta para atender el tema, Rochín del Rincón dijo que ya se acercó con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, para ir fortaleciendo esta área de la comisión y duplicar el número de abogados, es decir, pasar de 30 a 60.

Incluso el comisionado de víctimas del estado hizo un llamado a las familias para no ser víctimas de extorsión de personas que están acudiendo a sus domicilios y piden dinero para que puedan obtener los apoyos que la comisión ofrece.

Enfatizó que todos los apoyos son gratuitos y no hay ningún gestor que realice un trabajo en campo y cobre por los servicios.

“Les cobran hasta por llenar formatos, les mienten sobre algunos derechos que pueden tener (...) nos han informado de casos, la mayoría no quiere denunciar de manera oficial, pero sabemos de una persona que se mueve por Salamanca, Irapuato y ha llegado hasta León”.

Buscamos que las víctimas sean auto gestivas

Además, el comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, destacó que, a tres años que se conformó la comisión se busca implementar una visión al 2025 para que las víctimas sean auto gestivas y no dependan de los apoyos que se les brinda.

Aclaró que siempre se les va a apoyar cuando lo necesiten, por el tiempo que sea, sin embargo, dijo que se busca fomentar diversas capacidades que les permitan que los apoyos que reciban sean complementarios y no una dependencia.

“Buscamos fortalecer la relación con dependencias del estado para implementar programas, por ejemplo, con la secretaría de Educación ya se cuentan con apoyos en becas, pero trabajamos para que entren en programas de salud, de apoyo social y también de emprendimiento”.

La Comisión Integral de Atención a Víctimas en números

Durante el 2023 la comisión ejerció más de 100 millones de pesos desde el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Sergio Jaime recordó que se comenzó con un presupuesto de 45 millones y el mismo se amplió conforme se requirió, es decir, se aprobó un incremento de 129 por ciento más al presupuesto original.

Actualmente hay inscritas tres mil 620 victimas que reciben algún tipo de apoyo, el que más se brinda es el de alimentos, que ocupa el 74 por ciento del presupuesto mencionado con un total de 72 millones 340 mil pesos. Le sigue el de gastos funerarios y gastos médicos.