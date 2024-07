Urge estrategía para frenar ataques contra elementos policiales en Guanajuato: Coparmex

León, Gto.- Héctor Rodríguez, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la ciudad, exigió a los tres órdenes de gobierno que se implemente una verdadera estrategia para frenar los ataques en contra de los elementos de seguridad en el estado de Guanajuato, pero principalmente en Celaya.

“Hace falta una verdadera estrategia, que sea conjunta, con una comunicación real y verdadera, que den resultados entre los tres niveles de gobierno”, mencionó.

Dijo que desde la Coparmex León se ha exigido durante todo el sexenio que se realicen análisis contundentes entre las autoridades encargadas de la seguridad para frenar los homicidios dolosos, sobre todo en el corredor industrial, donde está un alto porcentaje de estos focalizados.

“Hay que analizar profundamente lo que está pasando, lamentablemente es un tema a nivel nacional, la estrategia federal de seguridad no ha sido la correcta, no se ha ejecutado, no sé sabe si exista alguna estrategia como tal, de manera formal por lo menos. Necesitamos que las autoridades correspondientes, desde lo municipal, estatal y federal, las que están actualmente y sobre todo las que vienen, que traigan en la agenda esos temas, que se le dé la atención que merece, lo que queremos son resultados”, señaló.

Lamentó que la ciudad de Celaya sea identificada a nivel nacional como la entidad con más ataques y fallecimientos a los elementos de seguridad.

“Son sucesos que definitivamente desde Coparmex León condenamos los hechos de violencia y sobre todo cuando afectan con la vida humana” , expresó.

Agregó que la estrategia en materia de seguridad debe de ir acompañada de mejoras en otros servicios sociales como educación, salud, empleo, entre otros.

“En la medida que tengamos eso y que se fortalezca por supuesto también el tema de educación, de salud, prevención, desarrollo económico, son muchos factores. La cobija de la seguridad tiene muchas variables que se tienen que atacar, para poder tener resultados positivos en contra de la inseguridad, no solamente son policías, patrullas, pistolas o chalecos, se tiene que crear una estrategia que atienda los atrasos sociales”, concluyó Rodríguez.

Según la Secretaría de Seguridad del gobierno federal, en el estado de Guanajuato se han registrado 29 ataques en contra de los elementos de seguridad de los cuales han resultado 41 fallecimientos en 17 ciudades de la entidad, de los cuales el 49% por ciento son de Celaya con 15 ataques y 19 policías asesinados.