Urge a la GN a tener un papel activo en Guanajuato

LEÓN, GTO.- El senador por Guanajuato, Erandi Bermudez, aseguró que Guanajuato y todo el país requieren de una participación activa por parte de la Guardia Nacional que hoy en día, al menos en la entidad, tiene un papel casi ornamental "de aparador o de vitrina", dijo.

Bermúdez Mendes aseguró que es realmente necesario que la nueva corporación de seguridad del gobierno federal realice recorridos de patrullaje por las zonas donde están ocurriendo los hechos delictivos y no en parques, bulevares o la zona centro de los municipios.

Necesitamos más presencia de la Guardia Nacional, no solamente en las cabeceras municipales o en los jardines dando vuelta para que la gente los vea, los necesitamos realmente donde está el problema: las comunidades donde se han suscitado todos los problemas, ahí es donde necesitamos a la Guardia Nacional

El senador fue contundente y dijo que el crimen y la delincuencia organizada están bien ubicados por los tres niveles de gobierno, por lo que ahí es donde se requiere la entrada en acción de la corporación.

No podemos tener una Guardia Nacional solamente como de aparador o como en vitrina, porque los vemos, están solamente en algunos puntos, en el centro de la ciudades dando la vuelta para que la gente los vea. No, ahí no está la delincuencia”, dijo. “La delincuencia está muy bien focalizada, el Gobierno Federal sabe, el Gobierno del Estado sabe, los municipios saben, y la necesitamos precisamente ahí

REVIENTA CONTRA LAS FISCALÍAS

Erandi Bermúdez fue enfático al declarar que existe una preocupación real por el actuar de las Fiscalías, tanto la General de la República como la del estado, en el sentido de que dan carpetazo a investigaciones que se deberían de seguir para tratar de entender y atacar el origen real de lo inseguridad entre los grupos delincuenciales.

“Algo que a mí me preocupa mucho es que la Fiscalía diga: es que es un homicidio por motivo del crimen organizado y ahí se queda. No, los ciudadanos tenemos derecho a saber quién fue, por qué fue, en dónde fue”, dijo.

No solamente que la Fiscalía diga que es un delito que fue cometido por estar el crimen organizado y ahí le dé el carpetazo, tenemos el derecho de saber por qué fue





EL GRAN PROBLEMA: LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

El senador por Guanajuato aseguró que otro de los principales problemas que “ensucia” el actuar del Poder Judicial a través del mal trabajo de las Fiscalías es la creación de carpetas de investigación plagadas de elementos incorrectos y nula labor investigativa.

Hoy al Poder Judicial con este esquema le llegan carpetas de investigación muy deficientes, primeramente desde el primer respondiente, quién es el primer respondiente, un policía municipal que muchas veces gana 6 mil o 7 mil pesos y que no tiene la preparación para poder dar los elementos necesarios que requiere la carpeta y que la Fiscalía tiene que integrar

“Entonces muchas veces llega esta carpeta con todas estas deficiencias y el Poder Judicial, desgraciadamente los deja salir, no porque esté coludido sino por la imparcialidad que deben de tener estos elementos”, concluyó.