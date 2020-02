Urge a crear conciencia entre los ciudadanos para cuidar los datos personales

LEÓN, GTO.- La urgente necesidad de crear conciencia entre la ciudadanía para cuidar su información personal es una de las prioridades para el trabajo de la consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato (IACIP), Ángeles Ducoing Valdepeña.

El riesgo es para todos, por ello la invitación a sumarse es para las entidades de gobierno, las organizaciones privadas y los guanajuatenses en general.

“Queremos conjuntar muchos esfuerzos, tanto de sujetos obligados como de la ciudadanía, para denotar la importancia de sensibilizar sobre el tema y el riesgo de la protección de los datos personales, hasta qué punto tenemos privacidad, hasta qué punto están nuestros datos protegidos, hasta qué punto podemos colaborar o ser responsables en la protección y en el cuidado del manejo de nuestros datos personales”, dijo.

PROTECCIÓN, EN TODOS LOS RUBROS

La información personal puede filtrarse en un sin fin de campos, no sólo en papeleos institucionales, incluso al bajar una aplicación, abrir redes sociales o incluso mantener una conversación a través de WhatsApp; “que tengamos que pensar, quién tiene nuestros datos personales, quién me los maneja, quién los cuida, quién me dice que no me los están robando o que los están protegiendo”, aseguró.

El tema es preocupante y fundamental, más hoy que los índices de los delitos cibernéticos van en aumento; “lo que tenemos que crear es esa conciencia sobre todo ahora con jóvenes porque ha existido mucho robo de identidad, cada vez hay más ciberdelitos, es decir, nos están bajando nuestras cuentas”, dijo.

"Están entrando a nuestras redes, a nuestra información personal, bancaria, laboral, de todo tipo que puede llegar a estar en manos de personas que hagan un uso indebido y nos provoquen un daño patrimonial, personal", añadió.





DESDE APLICACIONES HASTA CELULARES

La fuga de información personal se puede dar en esta época a través de los permisos que todos los usuarios “palomean” sin prestarle la mayor atención al momento de descargar una aplicación o incluso al momento de configurar un nuevo equipo telefónico.

“No pudiera generarse o abrir cierta aplicación si tu no le das aceptar, pero el aceptar implica todas esas letras chiquitas: acceso a la cámara de tu teléfono, al audio, al micrófono, a las imágenes de tu teléfono o de Facebook”, dijo.

Por ello llamó a la ciudadanía a ser más exigente y selectiva de tal forma que siempre se solicite la presentación de un aviso de privacidad que precise cómo se va a proteger la información y cuál es el uso que se le dará.