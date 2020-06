Unos necesitaban trabajar y otros comprar

León, Guanajuato.- Medidores láser de temperatura, dispensadores de gel antibacterial, tapetes con agua para limpiar la suela del calzado y personas con caretas protectoras y cubrebocas, son elementos que ya forman parte del primer día de la nueva normalidad en la reapertura de grandes complejos comerciales, locatarios de negocios no esenciales dicen no aguantar más estar cerrados.

El Sol de León recorrió uno de los más grandes centros comerciales de la ciudad, ahí se observó a personal laboral de las tiendas departamentales tomar las medidas necesarias para permitir el ingreso, como tomar la temperatura, limpiarse las manos con gel antibacterial y limpiar las suelas del calzado.

No aguantaban más

Locatarios del centro comercial resaltaron que ya era necesario reactivar sus empresas pues comentaron que no resistirán más y es que tienen el temor de perder sus negocios.

Roció Pedrosa es dependienta de un kiosko de dulces y comentó que con las medidas necesarias se puede laborar y que está de acuerdo con las medidas implementadas “ya necesitábamos trabajar, con las medidas necesarias se puede, ahora sí que pues más que nada, yo necesito trabajar más que nada por eso”.

Sofía López es locataria de una estética y nos compartió que ya era necesaria la reactivación “nosotros somos locatarios y la verdad es que ya necesitábamos reactivarse y la verdad no aguantábamos a estar tanto tiempo cerrado, digo con todas las medidas sanitarias y de seguridad, se puede”.

“La gente piensa que los empresarios no pierden y son los que más perdemos, la gente que empieza negocios son los más afectados por esta situación” dijo López para la OEM.

Andrea Varela vino al complejo comercial que se encuentra bulevar Clouthier para realizar sus cuentas pendientes respecto a la nueva normalidad dice: “nos tenemos que adaptar, no podemos vivir encerrados, tenemos que adoptar las medidas de seguridad y empezar a reactivar todos, veo que en todos los negocios empiezan a desinfectar los zapatos y todo, veo más medidas y ojalá así siga siendo, vengo nada más a lo mínimo indispensable”.

Edgar Carrillo Camarena asistió a hacer sus compras dice estar de acuerdo con reapertura de los centros comerciales pero no le parecen las normas que emitió el Gobierno Federal “me parece bien, lo que no me parece es la forma, no hay buenas normas y no están bien especificadas, sobre cómo y qué hay que hacer, en si las normas son propiamente de los negocios, no tiene ni idea, yo hice mis compras que nos son de primera necesidad pero se necesitan en la casa y no las hemos comprado desde hace meses”.

Así fue el primer día de la nueva normalidad, los leoneses acudieron a las tiendas de ropa, a comprar zapatos y otros artículos no de primera necesidad, tiendas de autoservicio abiertas, estéticas y tiendas de electrónicos, los visitantes con cubrebocas y caretas, incluido el personal.