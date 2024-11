Avances de la UG en el estudio de la energía oscura y la gravedad

León, Gto.- El equipo de la Universidad de Guanajuato (UG) dio a conocer los últimos resultados del proyecto que contribuyen al estudio de la gravedad. Sus observaciones se alinean en lo que predice la teoría de la relatividad del físico alemán Albert Einstein.

De acuerdo a Modesto Antonio Sosa, director de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, campus León, los resultados de este jueves proporcionan un análisis ampliado de los datos del primer año de DESI, donde se reveló que los indicios de que la energía oscura podría estar evolucionando con el tiempo.

“Es fundamental y nos explica cómo los objetos interaccionan entre sí, por ejemplo, cómo un planeta interacciona gravitacionalmente con su estrella o con las partículas, hay cuatro tipos de interacciones fundamentales y se utilizan para explicar el universo, la naturaleza o cuando se mira hacia el universo y se ve la cantidad de materia que hay, muchas veces no se puede observar la dinámica porque el universo se expande y queremos conocer la manera como se expande, porque hay cierta parte del espacio que tiene cierta acumulación de materia y otras no, y en ese sentido se ha planteado esta idea de que existe materia o energía oscura en el sentido de que no la podemos detectar y no sabemos realmente qué es, pero que parece tener dinámica en lo que observamos”, manifestó.

El Dr. Luis Ureña, profesor investigador de la UG, quien fue parte del análisis, explicó que los resultados presentados el pasado 12 de abril, observaron una característica particular de cómo se agrupan las galaxias conocidas como oscilaciones acústicas bariónicas (BAO) por sus siglas en inglés.

“El nuevo Análisis de la Forma Completa, amplía el alcance para extraer más información de los datos, midiendo cómo se distribuyen las galaxias y la materia en diferentes escalas en el espacio. Esto sigue siendo excitante, dada la preferencia de los datos por modelos cuya energía oscura no es constante en el tiempo", indicó.

Es de mencionar que el equipo de investigación utilizó el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura para mapear cómo se agrupan casi 6 millones de galaxias a lo largo de 11 mil millones de años de historia cósmica.

En cambio, el Dr. Gustavo Niz, investigador de la UG, quien desde la dirección del Consejo Editorial de DESI afirmó que en sus más de 17 años trabajando en teorías alternas de la gravedad, con dicha investigación que hoy publica, se cierran la ventana a muchos de nuestros modelos.

Finalmente, la Dra. Alma González, quien fue líder de uno de los trabajos insignia de abril pasado y de reciente contratación en la UG, manifestó que se espera presentar mediciones actualizadas de la energía oscura y la historia de expansión de nuestro universo en la primavera de 2025.

“Los resultados ampliados de DESI publicados hoy son consistentes con la preferencia anterior del experimento por una energía oscura en evolución, aumentando la anticipación del próximo análisis. Aunque el experimento toma datos de forma más eficiente de lo esperado, su análisis riguroso toma tiempo y demanda un gran esfuerzo de muchos participantes", informó.

¿Qué es DESI?

DESI es una colaboración internacional de más de 900 investigadores de más de 70 instituciones de todo el mundo y está gestionada por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) del Departamento de Energía.

El resultado valida un modelo principal del universo y limita las posibles teorías de la gravedad modificada, que se han propuesto como formas alternativas de explicar observaciones inesperadas, incluida la expansión acelerada de nuestro universo que normalmente se atribuye a la energía oscura.

DESI cuenta con el apoyo de la Oficina de Ciencias del DOE y del Centro Nacional de Computación Científica de Investigación Energética, una instalación para usuarios de la Oficina de Ciencias del DOE. La Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. proporciona apoyo adicional para DESI; el Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas del Reino Unido; la Fundación Gordon y Betty Moore; la Fundación Heising-Simons; la Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica (CEA); el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (CONACYT); el Ministerio de Ciencia e Innovación de España; y por las instituciones miembros de DESI. Esta colaboración realiza investigaciones científicas en el oligam Du'ag (Kitt Peak), una montaña con particular importancia para la nación Tohono O'odham.