Unidad no es pensar igual, sino tener un propósito común

En el día de la bandera, el llamado es a la unidad de los mexicanos, afirmó el alcalde de León. Héctor López Santillana dijo que “unidad no es pensar igual”, sino trabajar por un fin común”.

“Seguimos sin poder estar juntos pero sí más unidos como leoneses, como guanajuatenses y como mexicanos porque no importa cuántas adversidades nos ponga la vida, somos un pueblo que no se rinde, que ha peleado muchas batallas y de todas hemos salido vencedores”, expresó el presidente municipal en una ceremonia virtual, en la que se abanderó a 20 instituciones de forma simbólica, a dos de ellas de manera presencial.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Imposible volver a lo presencial

Al hablar del significado de los elementos del escudo nacional, López Santillana afirmó que “el lazo simboliza la unión patriótica de todos los mexicanos, el llamado es a estar más unidos en estos tiempos difíciles y unidos no es pensar igual, sino tener un propósito común y ese propósito se llama México; es un llamado a ser solidarios, a ponernos un cubrebocas, a ayudar al que lo necesita, a cuidarnos para cuidar a los demás”.

“Es importante seguir recordando los símbolos que conforman nuestro escudo nacional: el águila del valor y la fortaleza del pueblo mexicano; la serpiente, los enemigos de la nación dominados por la patria; el nopal con sus 32 espinas que representan las entidades federativas, los retos y los desafíos para el país”.

“Los colores de nuestro lábaro patrio tienen un significado especial por la situación que vivimos: el verde de la esperanza por un mejor León, por un mejor Guanajuato y por un mejor México. La esperanza para no darnos por vencidos; el blanco de la paz, de la unidad, de la solidaridad y el rojo, la fuerza y el coraje para levantarnos todos los días y seguir adelante”, agregó.

Dijo que durante la pandemia se han mantenido los honores virtuales a la bandera porque es una ceremonia dirigida a las escuelas “para formar buenos ciudadanos, es la forma que hemos encontrado de fortalecer el sentimiento y el amor por México”.

“A casi un año de que los niños tuvieron que abandonar su salón de clases, quiero reconocer el gran esfuerzo de los docentes, de los directivos, de los padres de familia y de los propios estudiantes para que la educación no se detenga, por la capacidad de convertir esta crisis en una oportunidad de adaptación”.

El presidente municipal mencionó que “la labor principal de un gobierno es la de formar buenos ciudadanos, orgullosos, respetuosos, participativos y colaborativos; valores fundamentales para la construcción de un país. Esta pandemia no puede pararnos, no puede vencernos y sobre todo, no debe debilitar nuestro propósito de forjarnos a nosotros mismos como una gran nación”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Padres de familia dicen no a clases presenciales

Páginas de grandeza

Por su parte, Gonzalo García Pérez, subsecretario de Educación Básica de la SEG, señaló que el lábaro patrio “nos ilumina en la construcción de un estado que impulsa obras, acciones y programas que trascienden para beneficio de las mayorías, mediante un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, pues tenemos un gran objetivo común donde hombres y mujeres aportan su creación y talento para impulsar el desarrollo de las familias”.

También de forma digital, el representante del gobierno del estado, agregó que “reconocemos en la bandera el emblema que envuelve nuestro esfuerzo, el trabajo diario para llevar a Guanajuato al siguiente nivel. Estamos listos para crear, innovar y dejar huella, haciendo de Guanajuato el corazón democrático y económico de México”.

“En la historia hemos demostrado que los guanajuatenses sabemos escribir páginas de grandeza y transformar visiones en realidad; para ello, la educación es la gran aliada que fortalece nuestra democracia, que promueve el respeto de los derechos humanos, que favorece la convivencia social, que impulsa el bienestar de los ciudadanos y alienta a la niñez y a la juventud”.

“El mejor homenaje a nuestro lábaro patrio es reconocer a los padres de familia que han apoyado a los maestros para salir adelante con la educación en este tiempo de pandemia”, finalizó.

La Univa y el Colegio de Arquitectos de León fueron las instituciones abanderadas de forma presencial.